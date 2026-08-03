Optimisme parisien concernant le transfert de Torres au Parc des Princes

Les dirigeants du Paris Saint-Germain travaillent à finaliser le recrutement de Ferran Torres, l'attaquant du Barça, au cours de ce mercato estival.

Le célèbre journaliste Matteo Moretto a écrit sur son compte du réseau social X : « Le Paris Saint-Germain souhaite accélérer les négociations pour recruter Ferran Torres au cours de cette semaine. »

Il a ajouté : « Le club français cherche à conclure l'accord avec le Barça et estime que l'opération pourrait être bouclée rapidement. Il règne un certain optimisme au sein du club français concernant la signature de Torres. »

Ferran Torres avait ouvert la porte aux spéculations sur son avenir, après avoir évoqué la possibilité d'un transfert au Paris Saint-Germain, tout en affirmant que le football restait imprévisible.

Torres se trouve ces jours-ci aux États-Unis, dans le cadre d'un événement promotionnel avec la société Under Armour, où il a été interrogé sur son avenir lors d'un entretien dans l'émission Today, diffusée sur le réseau NBC.

L'auteur du but qui a offert à l'Espagne son deuxième titre en Coupe du monde a d'abord confirmé qu'il demeurait lié au Barça, répondant à une question sur l'intérêt supposé du PSG : « Pour le moment, j'ai un contrat avec Barcelone. »

Mais Ferran Torres a lâché une autre déclaration marquante qui n'est pas passée inaperçue : « Mais honnêtement, dans le football, personne ne sait ce qui peut arriver. »

