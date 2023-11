On sait pourquoi le Real Madrid ne veut plus de Mbappé

Le Real Madrid a décidé de mettre un terme à sa poursuite à long terme de la star du PSG, Kylian Mbappé, pour trois raisons, a-t-on appris.

Madrid a été fortement lié à Mbappé pendant des années, mais n'a pas réussi jusqu'à présent à l'attirer à Santiago Bernabéu. Cependant, CadenaSER a rapporté mercredi que les géants espagnols ont décidé de ne pas revenir à la charge pour lui l'été prochain, même s'il est disponible gratuitement après l'expiration de son contrat.

Les raisons pour lesquelles Madrid a décidé de ne pas signer Mbappe sont triples, selon le rapport.

Tout d'abord, parce qu'il exigera un salaire annuel de plus de 20 millions d'euros (17 millions de livres sterling / 21 millions de dollars) et qu'il demandera un énorme bonus en plus pour avoir effectué le transfert en tant qu'agent libre. La recrue estivale Jude Bellingham est actuellement sous contrat pour un montant de 9 millions d'euros (8 millions de livres sterling / 10 millions de dollars) par saison.

Deuxièmement, Mbappé aura bientôt 26 ans lorsqu'il rejoindra la capitale espagnole, ce qui va à l'encontre de la politique actuelle de Madrid consistant à recruter de jeunes joueurs, tels que Bellingham, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouameni et le nouvel attaquant Endrick.

En outre, la décision de Mbappe de snober Madrid pour un contrat énorme au PSG a créé une image négative de lui parmi les membres du club. Les Blancos s'inquiètent de l'effet que pourrait avoir une telle dépense sur l'humeur des supporters et sur la situation économique.

Mbappe a longtemps été considéré comme une future star madrilène, mais il a choisi de signer un nouveau contrat avec le PSG au lieu de rejoindre le Santiago Bernabéu à l'été 2022. L'équipe espagnole n'est pas le seul club où il pourrait se retrouver s'il quitte le PSG l'année prochaine, car des équipes de Premier League seraient à ses trousses.

L'attaquant sera de nouveau en action samedi lors du match contre Reims en Ligue 1.