On s'arrache Joao Cancelo

Le défenseur latéral portugais Joao Cancelo n'est pas encore certain de l'endroit où il jouera la saison prochaine.

Il est clair que Manchester City ne veut pas de lui, et vice versa. Toutefois, le coût prohibitif de l'opération réduit ses options.

Barcelone est intéressé par son retour au club la saison prochaine, mais uniquement sous la forme d'un prêt qui conviendrait à ses finances, et c'est également le souhait du joueur. City ne souhaite pas le prêter une nouvelle fois cet été, car à 30 ans, ses chances de gagner de l'argent avec lui sont de plus en plus minces, et il espère obtenir 20 à 30 millions d'euros pour lui.

Ils espèrent que les clubs saoudiens Al-Ahli et Al-Ettifaq parviendront à le convaincre de signer pour eux avec une offre salariale importante. Gianluca di Marzio a également rapporté que l'Inter avait envisagé de faire revenir Cancelo, après que Tajon Buchanon a été opéré d'une fracture du tibia lors de l'entraînement de la Copa América au Canada.

Il devrait être absent pendant environ quatre mois, et le club a déjà exclu de recruter Marcos Alonso ou Albert Gudmundsson pour le remplacer. Mais pour l'Inter aussi, le coût est prohibitif. L'idée a été lancée à Milan, mais le salaire de 10 millions d'euros de Cancelo signifie que les Nerazzurri ont plus ou moins exclu la possibilité d'un prêt, à moins que City ne revoie ses exigences à la baisse.

Pour Barcelone, il s'agira probablement d'une approche lente et régulière pour gagner la course. Ils devront compter sur Cancelo pour refuser toutes les autres options afin d'obtenir un prêt, et ils attendront probablement la fin du marché des transferts pour augmenter la pression sur les champions de Premier League.