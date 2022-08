On s'arrache Alvaro Morata

L'Atletico Madrid espère garder Alvaro Morata cet été, selon Fabrizio Romano dans sa chronique exclusive avec Caught Offside. Et ce, malgré les récents rapports liant l'attaquant espagnol - parmi beaucoup d'autres - à un transfert à Manchester United.

Manchester United vit un moment de crise avec l'incertitude concernant l'avenir de Cristiano Ronaldo et le manque de véritables menaces offensives. Mauro Icardi du Paris Saint-Germain, Raul de Tomas de l'Espanyol et Jonathan David de Lille sont également concernés par un transfert à Old Trafford.

Morata a connu une longue et riche carrière qui l'a vu représenter l'élite européenne. Il a débuté sa carrière senior au Real Madrid, perçant dans son équipe première en 2010, avant de partir pour la Juventus en 2014. Après deux ans à Turin, il est retourné à Madrid avant de partir pour Chelsea l'année suivante.

Il est ensuite retourné à l'Atletico - initialement en prêt - deux ans après, avant de revenir à la Juventus en prêt à l'été 2020. Il est revenu de ce prêt à l'Atletico cet été.