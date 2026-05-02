« On pourrait dire que Marco van Basten m’a compliqué la tâche »

L’Algemeen Dagblad propose ce samedi matin une grande interview de l’humoriste Peter Pannekoek. Âgé de 39 ans, le comique néerlandais y exprime à Sjoerd Mossou son amour inconditionnel pour le football.

Au fil de l’entretien, son nom de famille, typiquement néerlandais, resurgit : « Saviez-vous que le mot “pannenkoek” (crêpe) était tombé en désuétude comme insulte ? »

« Jusqu’au jour où Marco van Basten, alors entraîneur de l’Ajax, s’est fait soudainement huer par un supporter dans les tribunes, tu te souviens ? Du coup, insulter quelqu’un en l’appelant “pannenkoek” est revenu en force. »

« On peut dire que Van Basten m’a compliqué la vie », plaisante Pannekoek.

Coupe du monde 2026

Pannekoek a assisté à de nombreux matchs lors du dernier Euro, mais il ne suivra pas les Oranje aux États-Unis l’été prochain. Il ne se rallie toutefois absolument pas à l’appel au boycott.

« Ces appels au boycott me paraissent bien lâches. Un footballeur s’entraîne sans relâche dès l’âge de quatre ans pour se qualifier pour une Coupe du monde. Une fois qu’il a enfin réalisé son rêve d’enfant, il devrait boycotter cette Coupe du monde ? Si ce qui se passe aux États-Unis vous semble si grave, une seule solution : ne pas regarder vous-même », analyse Pannekoek.

L’humoriste le reconnaît sans détour : il sera bien devant son poste cet été. « C’est pour ça que je ne fais pas partie de ceux qui appellent au boycott. Ne pas regarder, ce serait un sacrifice bien trop grand. Je suis honnête là-dessus. »