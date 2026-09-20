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FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-RAYOAFP
Abdelmawgood Samir
Traduit par

« On ne peut qu'en rire » : Mourinho crée la surprise à propos de l'écart de 6 points avec le Barça

Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
LaLiga
FC Barcelone
J. Mourinho
Espagne
Portugal

Qu'a-t-il dit ?

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a de nouveau ouvert le dossier de l'arbitrage après la défaite de son équipe face à l'Atlético Madrid sur le score de 2-1 lors de la septième journée de Liga, mais cette fois sous un angle concernant son rival, le Barça, après avoir lié l'écart de six points avec le leader à un certain nombre de décisions arbitrales survenues lors des matchs du club catalan et de Madrid ces derniers jours.

Avec cette défaite du Real, son total s'est figé à 15 points, derrière l'Atlético Madrid (16 points) et le Barça, leader avec 21 points.

Interrogé sur l'écart de six points avec le Barça, Mourinho a laissé entendre que certaines décisions arbitrales récentes avaient joué un rôle dans le creusement de cet écart, avant de passer en revue plusieurs situations survenues lors des matchs des deux équipes.

L'entraîneur portugais a ajouté : « Nous avons vu certaines choses sur cette pelouse cette semaine, le but refusé à Osasuna (face à l'Atlético) pour une faute sur Lucas Torró, et le penalty non accordé au Real Madrid à Saint-Sébastien (face à la Real Sociedad). Après tout cela, on ne peut que rire. »

Les propos de Mourinho sont intervenus quelques minutes après la défaite dans le derby de Madrid, un match qui a lui-même connu une vive polémique arbitrale, après que le Real Madrid a contesté plusieurs décisions, avant que Dean Huijsen ne reçoive un carton rouge en début de seconde période, alors que le score était bloqué sur un 0-0.

Mourinho était apparu en conférence de presse après le match en tenant des photos imprimées de plusieurs situations arbitrales ayant suscité sa protestation.

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