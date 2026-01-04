"On ne mérite pas la victoire", Hansi Flick très énervé

Les Catalans enchaînent ainsi une neuvième victoire consécutive en championnat et portent leur avance à sept points au classement avant le derby entre le Real Madrid et le Betis, dimanche.

Selon le quotidien AS, l'entraîneur Hansi Flick a réagi à cette victoire. Insatisfait de la performance collective, il a néanmoins rendu hommage à Joan Garcia, auteur du but décisif face à son ancien club.

« Nous devons encore peaufiner certains aspects, mais je suis très content des trois points. Il faut reconnaître que l'Espanyol a réalisé un très bon match. Nous ne méritions pas la victoire, mais au final, la qualité de notre prestation, après les changements effectués, a payé.

Je tiens tout d'abord à remercier Joan Garcia. C'est l'un des meilleurs gardiens du monde. Et je remercie également les joueurs qui sont entrés en jeu. » Mais nous avons empoché les trois points et c'est le message que nous envoyons au reste du championnat.

Flick a également évoqué la force mentale dont a fait preuve Garcia dans un stade où les supporters l'ont hué pendant les 90 minutes.

« Fantastique. Je pense qu'il n'oubliera pas ce qu'il a vécu ici, car il a joué pour l'Espanyol, où on lui a donné sa chance. Mais maintenant, il joue pour nous et il a été l'un des artisans de cette victoire. »

Flick est convaincu que cette victoire contre l'Espanyol mettra son équipe en bonne position pour la Supercoupe d'Espagne qui se déroulera le week-end prochain en Arabie saoudite.

« Ce n'est pas facile après cette trêve de Noël, de jouer ce match et d'enchaîner aussi vite avec la Supercoupe. Mais je pense que cette victoire nous donnera confiance et j'espère que tout se passera bien. Vous savez que je parle toujours de ce que je vois à l'entraînement et je suis satisfait de ce que je vois. Nous avons souffert, mais nous avons pris les trois points. »