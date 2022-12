"On danse et alors" Quand Vinicius s'énerve

L'attaquant du Real Madrid Vinicius Junior a rejeté les critiques concernant la danse du Brésil lors de la Coupe du monde.

Les célèbres célébrations de buts dansantes du Brésil peuvent faire sourire certaines personnes, mais elles ont suscité des critiques de la part d'autres, qui ont qualifié cet acte d'irrespectueux envers les adversaires. Des journalistes et des experts, comme l'ancien joueur de Manchester United Roy Keane, les ont critiqués pour leurs danses.

Les joueurs, ainsi que le sélectionneur brésilien Tite, ont expliqué que cela faisait partie de la culture brésilienne et ne se voulait pas irrespectueux.

L'ailier brésilien Vinicius Jr. a insisté sur le fait qu'ils ne s'arrêteraient pas de danser.

"Bien sûr, les gens aiment toujours se plaindre quand ils voient les autres heureux", a déclaré Vinicius. "Et les Brésiliens sont toujours heureux, donc nous aurons toujours cet effet".

Il est peu probable que les buts s'arrêtent lorsque le Brésil affrontera la Croatie en quart de finale de la Coupe du monde, vendredi. Cela signifie que la danse ne s'arrêtera pas non plus.

"Dans le football, le but est le moment le plus important, car non seulement nous sommes très heureux, mais nous sommes maintenant en Coupe du monde", a déclaré Vinicius. "Tout le pays est heureux pour nous, et nous avons encore beaucoup de célébrations à venir."

"J'espère que nous pourrons continuer à faire beaucoup de danses et à bien jouer pour atteindre la finale à ce rythme."