On connaît la prochaine recrue du Barça

Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone est prêt à intensifier ses efforts pour recruter le latéral droit de Chelsea, Cesar Azpilicueta.

Xavi Hernandez souhaite renforcer le côté droit de sa défense.

Et Azpilicueta lui-même souhaite revenir en Espagne et rejoindre le FC Barcelone. L'expérimenté défenseur est un professionnel modèle, mais on comprend qu'il fasse pression pour partir en Liga. Il est à Chelsea depuis une décennie et a gagné tout ce qu'il y a à gagner.

Les nouveaux propriétaires de Chelsea, dirigés par l'Américain Tedd Boehly, ont rencontré le FC Barcelone lors d'un dîner dans la ville catalane ces derniers jours, au célèbre restaurant Via Veneto. L'avenir d'Azpilicueta a été évoqué, tout comme celui de son compatriote et coéquipier Marcos Alonso, qui intéresse également le FC Barcelone.

La saison dernière, Barcelone a terminé à 13 points du Real Madrid en Liga et a connu un échec cuisant en Europe. Ils ont du travail à faire pour combler cet écart l'année prochaine et l'expérience est nécessaire.