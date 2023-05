OM : Vitinha fait passer un message aux supporters

Arrivé cet hiver sur la Canebière, l'attaquant portugais n'a pas encore répondu à toutes les attentes placées en lui.

Recrue la plus chère de l'histoire de l'Olympique de Marseille, Vitinha cherche encore à trouver ses marques sur la Canebière. Arrivé cet hiver, l'ancien attaquant de Braga a inscrit seulement deux buts en quatorze rencontres toutes compétitions confondues. Un bilan bien trop maigre pour le nouvel attaquant de l'OM.

"Je serai à 200% bientôt"

Tout n'est pas à jeter, le jeune attaquant ayant montré certaines qualités dans le jeu et notamment un pressing assez intense, mais ses débuts mitigés ne peuvent laisser place qu'à une amélioration la saison prochaine. C'est en tout cas la promesse faite par Vitinha dans une interview accordée à Record.

"Cela a été difficile. C’est un peu différent de ce à quoi j’étais habitué. Mais je travaille beaucoup et bien. J’espère que, dans un futur très proche, je serai à 200% pour donner le meilleur de moi-même au club et à l’institution. (…) Sincèrement, c’est différent. Aujourd’hui, je suis focalisé sur mon nouveau projet et j’espère rendre au club toute la confiance qu’ils m’ont donnée", a analysé le Portugais.

"Un Vitinha meilleur la saison prochaine"

"C’est difficile pour moi de changer de pays, d’aller dans un championnat différent de celui auquel j’étais habitué. J’ai besoin d’une période d’adaptation. Cette période que j’ai eue est suffisante et la saison prochaine, vous aurez un Vitinha meilleur, plus confiant. Tout sera nettement mieux la saison prochaine", a ajouté Vitinha.

"Les défenseurs centraux en France sont très forts, très forts physiquement", lâchait le nouvel attaquant de l'OM fin avril lors d'une interview au micro de Canal +. "Je n’étais pas préparé à un jeu aussi intense. J’avais besoin d’une période d’adaptation parce que c’est un championnat différent".

Vitinha digère encore sa période d'adaptation à un nouveau championnat et ne bénéficie pas de la pleine confiance d'Igor Tudor qui lui préfère souvent Alexis Sanchez. Néanmoins, la saison prochaine, avec une préparation dans les jambes et une demi-saison à l'OM, Vitinha n'aura plus d'excuses et sera bien moins épargné par la critique et par les supporters phocéens.