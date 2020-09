OM, Villas-Boas : "Notre plan n’a pas fonctionné"

André Villas-Boas, le coach de l’OM, a assumé ses erreurs après le faux-pas enregistré contre l’ASSE ce jeudi.

Après une brillante entame de championnat, l’OM s’est manqué jeudi soir en tombant à domicile contre Saint-Etienne. Un revers qui est venu sanctionner une prestation assez indigène. Les Phocéens ont attaqué le match à l’envers et les réajustements faits à la pause n’ont pas suffi pour renverser la vapeur. André Villas-Boas, l’entraineur, a endossé la responsabilité de cette sortie ratée.

« Evidemment, la responsabilité c’est toujours la mienne, a-t-il confié après le match sur la chaine Téléfoot. C’est vrai que le plan n’a pas fonctionné. On n’a pas eu la profondeur, et l’ASSE nous a pressés, comme l’a fait Paris. On n’a pas eu de réussite non plus. On peut être à 0-2 dès le quart d’heure du jeu. Il n’y a pas eu d’intensité de notre côté, ni de l’agressivité aussi, alors qu’à l’ASSE si. »

L'article continue ci-dessous

« La réussite nous a manqué »

Le technicien portugais reconnait qu’il y a eu un manque de maitrise, mais il souligne aussi l’absence de réussite dont a souffert sa formation : « On pouvait revenir à 1-1 mais on l’a manqué en première mi-temps. La deuxième période était meilleure, mais on n’a pas eu de chance sur les occasions. On a amélioré la profondeur, on a commencé à trouver des espaces entre les lignes. Et la réussite nous a manqué. Sur le 2e but concédé, on a été trop déséquilibrés. Et ce but a tué le match. »

Plus d'équipes

Pour la deuxième fois de suite, Marseille s’est produit sans véritable numéro 9. Ce système tactique va-t-il être reconduit le week-end prochain contre ? La réponse de Villas-Boas : « Non, Dario est de retour. Et puis, ce qu’on a essayé, on ne peut pas dire que ça a bien fonctionné ».