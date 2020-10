OM, Villas Boas : "Manchester City reste une machine prête pour gagner la C1"

L'entraîneur de l'OM a hâte de se mesurer au Manchester City de Pep Guardiola et pourra compter sur Dimitri Payet pour cette rencontre.

Battu sur la pelouse de l' , l' s'est ressaisi ce week-end avec un succès contre le . Quatrième de à trois points du leader, le PSG, l'OM va avoir fort à faire ce mardi soir face à en . L'OM espère créer la surprise, comme l'a fait en quart de finale de C1, face à des Cityzens diminués et moins dominants en . En conférence de presse, André Villas-Boas a évoqué la préparation de son équipe avant le choc contre Manchester City.

"On ne peut pas demander à un coach de l'OM de s'inspirer d'une victoire de l'OL... Moi et mon staff a bien regardé les derniers matchs de City, c'est une équipe exceptionnelle, qui donne très peu d'erreurs à exploiter. On essaye de se préparer de la meilleure façon et on regarde tous les matchs dont celui contre Lyon. On a regardé beaucoup de matchs de City de la saison passée. Comme l'a dit Guardiola ils sont dans un moment difficile au niveau physique. On se trouve un peu mieux à ce niveau mais ils ont beaucoup d'expérience en Ligue des champions. On va essayer de mettre en place notre stratégie. On a étudié ce match comme tous les autres", a expliqué l'entraîneur de l'OM.

"Ils ont de la profondeur d'effectif car il sont fait de nombreux investissement depuis plusieurs années. On est un peu plus tranquille si Gabriel Jesus, Aguero et Mendy sont absent. Mais il y a encore du monde comme Cancelo, Foden ou Ferran Torres qui est arrivé de Valence. Manchester City a de la profondeur et reste une machine prête pour gagner la Ligue des champions. City n'est peut-être pas à son meilleur niveau comme l'a dit Pep Guardiola mais je pense qu'ils seront supérieurs à nous. Ils sont les favoris de ce match", a ajouté André Villas-Boas.

Le technicien portugais a hâte de se mesurer à Pep Guardiola : "C'est un grand plaisir pour moi. Ce sera ma première face à Pep Guardiola car c'est l'un des meilleurs entraîneurs du monde, une inspiration. On s'est rencontrés quand il entraînait Barcelone puis le Bayern et m'a laissé assister à des entraînements. Manchester City c'est une grosse équipe européenne qui veut gagner la compétition. On a la chance de se mesurer aux meilleurs comme nous l'avons fait face au Bayern. Malheureusement le Vélodrome sera vide, c'est triste. C'est une grosse confrontation".

"On va donner du temps et de la confiance à Payet"

"Payet s'est entraîné le jour du match contre Lorient. Il a fait un bon entraînement le jour d'après. Il se sent prêt et c'était l'entraînement normal. Pep Guardiola propose toujours quelque chose de différent. C'est un coach qui peut surprendre avec la dynamique qu'il met en place pour ses joueurs comme Cancelo mais pas lui seulement. Guardiola aime aussi s'adapter à l'adversaire. Mais demain, ce ne sera pas un match où nous ferons de grosses expérimentations", a ajouté l'entraîneur de l'OM.

André Villas-Boas a une nouvelle fois défendu Dimitri Payet : "Dimitri était notre joueur clé, notre référence technique, la saison dernière. Là, même lui me dit qu'il peut encore faire mieux cette saison. Cela dépend de lui mais aussi de l'équipe. À nous de l'aider à retrouver son meilleur niveau, celui qui nous a aidé à nous qualifier pour la Ligue des champions. Je pense que cela peut revenir. On va lui donner du temps, de la confiance. Même si on a gagné en en son absence, on va lui faire confiance. Je pense qu'il peut encore marquer et retrouver son niveau de la saison passée".

Le Portugais est content de ses recrues au milieu de terrain : "Gueye et Cuisance peuvent-ils être titulaires ? On a des décisions à prendre. Je suis très content des efforts de Pape Gueye et Michaël Cuisance depuis qu'ils sont arrivés. On voulait de la concurrence dans notre effectif et c'est ce qu'ils apportent. Quand on les a appelés pour concurrence Kamara, Sanson ou Rongier, ils ont répondu présent. C'est une bonne chose pour l'équipe et pour moi. Nous devrons prendre une décision."