OM - Valère Germain veut jouer à l'étranger

Laissé libre par l'OM, Valère Germain aimerait rejoindre un championnat étranger plutôt que de jouer en Ligue 1.

Actuellement en vacances dans le Loiret, Valère Germain, qui a passé son à Orléans (son père, Bruno, a joué à l'US Orléans avant d'en devenir le directeur sportif), a accordé une interview à La République du Centre, le journal local.

L'étranger l'attire

Laissé libre par l'OM à l'issue de la saison, il s'exprime sur son avenir et aimerait découvrir un championnat étranger plutôt que de poursuivre sa carrière en Ligue 1 : « Je n'ai reçu aucune offre concrète que ce soit de la part de Montpellier ou d'un autre club. J'ai gagné le titre avec Monaco, j'ai passé des moments formidables à Nice et Marseille. À ce stade de ma carrière, j'aimerais vivre une expérience à l'étranger pour apprendre, avec ma famille, une nouvelle langue et une autre culture. Mais je ne suis pas contre le fait de rester en Ligue 1 si une opportunité intéressante se présente. »

Une fin amère avec l'OM

Valère Germain est également revenu sa mise à l'écart par Jorge Sampaoli. L'entraîneur argentin, arrivé à l'OM le 26 février 2021 à la place d'André Villas-Boas, ne l'a jamais fait jouer sous ses ordres : « Je savais qu'il avait l'habitude de ne jouer qu'avec un seul attaquant. Et étant donné qu'il y avait Milik et Benedetto, j'ai compris que ça allait être compliqué pour moi. »

Mais Valère Germain ne veut pas polémiquer pour autant. S'il espérait une meilleure sortie avec son club de cœur, il n'en veut pas à Sampaoli : « Avec le coach, on a beaucoup discuté et, à l'entraînement, tout se passait bien avec le groupe. Il m'a même fait quelques compliments ! Quant à mon manque de temps de jeu, le staff technique a fait des choix qu'il faut respecter. J'ai été déçu car j'aurais préféré que mon aventure avec l'OM se termine différemment mais je ne voulais pas faire d'histoire. »