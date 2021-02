OFFICIEL - Sampaoli prend les rênes de l’OM

L’entraineur argentin Jorge Sampaoli a été nommé comme nouveau coach de l’Olympique de Marseille. L’intérim de Nasser Laguet est fini.

Comme pressenti depuis plusieurs jours, Jorge Sampaoli a pris les commandes de l’Olympique de Marseille. La venue du technicien argentin a été officialisée ce vendredi, au lendemain de son dernier match avec l’Atlético Mineiro. Une rencontre qu’il n’a pas directement dirigée car il était suspendu.

Sampaoli prend la suite de Nasser Larguet, qui occupait le poste d’entraineur intérimaire depuis presque un mois. Cela étant, ce dernier devrait encore être sur le banc ce week-end, car le nouvel entraineur devrait être mis à l’isolement pendant quelques jours suite à son arrivée en France.

Au début de ce mois, André Villas-Boas, le prédécesseur de Larguet, avait jeté l’éponge comme entraineur des vice-champions de France. Il fait toujours objet d’une procédure de licenciement. Le Portugais avait pourtant ramené le club en Ligue des Champions la saison dernière.

Sampaoli a fait part de son bonheur après avoir hérité de sa nouvelle responsabilité. « On m'a dit toute ma vie que l'OM est une passion. Que l'Orange Vélodrome s'allume quand l'équipe se rend au stade. Marseille est un club du peuple et je me sens moi-même dans cette chaleur. On n'est pas là pour se cacher : on va jouer dur. Quand j'ai reçu cette proposition, je rêvais de pouvoir faire la fête dans la ville. Dans le monde, il y a des endroits calmes et des endroits intenses. Ce sont ces derniers que je veux et j'ai accepté sans hésiter. Ce club a une âme c'est pour cela que nous sommes ici. Nous sommes prêts.»

Frank McCourt annonce de profonds changements, ouvrant un nouveau chapitre pour l'Olympique de Marseille. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 26, 2021

Sampaoli a du pain sur la planche

Agé de 60 ans, Sampaoli entraine depuis 2002. Il avait entamé sa carrière de coach au Pérou. Mais c’est au Chili qu’il s’est fait un nom en réussissant des résultats probants avec l’Universidad de Chile, puis avec la sélection nationale du pays. Il avait notamment guidé La Roja à la victoire en Copa America en 2015. Il a connu ensuite un passage au FC Séville, puis au sein de l’Albiceleste. Avec l’équipe nationale de son pays, cela s’était un peu moins bien passé (élimination aux 8es de finale de la Coupe du Monde). Depuis 2020, il s’occupait donc de l’Atlético Mineiro.

Sampaoli devient le deuxième entraineur argentin de l’histoire de l’OM après un certain Marcelo Bielsa. Bielsa, dont il reprend les préceptes. Reste à savoir s’il laissera un aussi bon souvenir au Vélodrome que ne l’a fait El Loco.

Avant la 27e journée de Ligue 1, l’OM occupe la 8e place au classement (avec un match en moins). Sampaoli aura fort à faire pour ramener l’équipe à un rang plus conforme avec son statut. Il y a 16 points d’écart sur les places donnant accès à la prochaine C1.