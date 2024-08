OM, Valentin Carboni explique son choix

Nouveau milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Valentin Carboni dévoile les coulisses de son choix, qui a porté sur l’OM.

Revenu à l’Inter Milan après sa participation à la Copa America avec la sélection argentine, Valentin Carboni n’est pas resté chez les Nerazzurri. Le jeune milieu de terrain a débarqué à Marseille lundi où il a signé en prêt de l’Inter Milan, avec option d’achat, deux jours après son arrivée.

Carboni voit Marseille comme Buenos Aires

Prêté la saison dernière à Monza, Valentin Carboni évoluera la saison prochaine à Marseille. Séduit par le projet de l’OM, le milieu offensif argentin a donné son accord pour signer au Vélodrome. Après les négociations entre les deux clubs pour son transfert, Valentin Carboni a officiellement signé en prêt avec les Phocéens, mercredi. Au lendemain de sa signature, le joueur a livré ses premières impressions au média de l’OM.

« Ce sont des sentiments très agréables, c’est une ville qui ressemble beaucoup à Buenos Aires d’où je viens. Je trouve que c’est une très belle ville avec des personnes qui vivent le football avec beaucoup de passion et d’enthousiasme. Je suis très heureux d’être ici, c’est un endroit incroyable, nous avons eu la chance de monter et de voir la ville d’en haut avec la Bonne Mère qui veille comme on dit sur tous les Marseillais. C’est très beau, il y a une vue imprenable », a lancé Carboni.

Balerdi a motivé Carboni

A en croire les propos du jeune milieu offensif argentin, son aîné et compatriote Leonardo Balerdi est l’une des raisons qui ont motivé son choix. Par la même occasion, le joueur de 19 ans revient sur le choix du numéro 7 qu’il a choisi. Un numéro laissé par Jonathan Clauss, parti à Nice.

« Concernant Leo Balerdi, évidemment que sa présence m’a aidé à prendre la décision de venir ici. Il m’a dit que les gens sont très passionnés, qu’ils vivent le football comme en Argentine. Il m’a également parlé du fait que l’OM est un très grand club, avec beaucoup d’histoire, et je suis donc très heureux d’être ici. J’ai évidemment hâte d’aller au stade, de jouer dedans. Déjà depuis l’extérieur, il est incroyable. De ce que j’ai pu voir, il y a 60 000, 65 000 personnes chaque match, donc forcément ça doit être extraordinaire », a-t-il ajouté.

« J’avais le choix entre trois numéros, j’ai pris le chiffre sept qui correspond à l’anniversaire de ma mère, c’est pour elle que je l’ai choisi, elle compte beaucoup pour moi. Je lui dois tout. Je veux démarrer cette nouvelle aventure avec de bonnes énergies, avec de la positivité et toujours essayer de faire de mon mieux », a expliqué le natif de Buenos Aires.