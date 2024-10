OM, une icône du PSG vole au secours de Rabiot avant le Classique

Marseille vs Paris Saint-Germain

Une légende du PSG a apporté son soutien à Adrien Rabiot avant le Classique contre l’OM, dimanche.

Le Paris Saint-Germain affronte, ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille en clôture de la neuvième journée de Ligue 1. Une rencontre qui sera particulière pour Adrien Rabiot, formé au PSG, qui va évoluer sous les couleurs de l’OM. Critiqué par les supporters parisiens depuis son arrivée dans la cité phocéenne, l’international français peut compter sur le soutien d’un certain Javier Pastore.

Javier Pastore n’en veut pas à Adrien Rabiot pour sa signature à l’OM

Il a dû cocher cette date dans son agenda personnel. Libre cet été après son départ de la Juventus, Adrien Rabiot a décidé de faire son retour en Ligue 1. Mais cinq ans après être parti du PSG sous fond de tensions avec la direction parisienne, le vice-champion du monde 2022 a fait le choix de signer à l’Olympique de Marseille. Un choix logiquement mal perçu du côté de la capitale française où les supporters parisiens ne lui pardonnent pas d’avoir rejoint les rangs de l’ennemi juré. Cependant, à quelques heures du Classique et des retrouvailles d’Adrien Rabiot avec le PSG, Javier Pastore, ex-coéquipier du Français, a essayé d’apaiser les tensions entre les deux parties.

« Pour lui, la meilleure solution était d’aller là-bas. Je ne suis personne pour critiquer son choix. C’est un garçon que j’estime et aime beaucoup. J’espère le meilleur pour lui. On a passé de très bons moments ensemble. Ce sont des choix. S’il pense que c’est le meilleur pour sa carrière et son futur, je suis d’accord. Ce sera compliqué de le voir avec un autre maillot, mais c’est la vie », a déclaré l’ancien joueur du PSG sur les ondes de RMC Sport.