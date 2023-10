OM: Un journaliste humilie Ounahi

Alors que Marseille a perdu (1-0) à Nice samedi, Azzedine Ounahi est pointé du doigt par ce journaliste.

Titularisé samedi à l’occasion de la 9éme journée de Ligue 1, Azzeddine Ounahi n’a pas pu empêcher la défaite (1-0) de l'Olympique de Marseille. Auteur d’une piètre performance, l’international marocain est pointé du doigt par ce journaliste.

Le trou d' air d' Oun ahi

Azzedine Ounahi, l'international marocain recruté en janvier pour 8 millions d'euros, inquiète de plus en plus les supporters et les observateurs. Pablo Longoria, en faisant venir Ounahi du SCO d'Angers, avait suscité l'enthousiasme des fans marseillais, mais les performances sur le terrain ne répondent pas encore aux attentes.

Relégué au banc sous l’ère Marcelino, le milieu de terrain ( 23 ans ) a été remis au premier plan depuis l’arrivée de Gennaro Gattuso. Mais le marocain n'a pas encore réussi à convaincre son entraîneur, et les doutes s'accumulent au fil des matchs. Ounahi a du mal à influencer positivement les rencontres, comme ce fut le cas lors du récent affrontement entre l'OGC Nice et l'OM. Même si Gattuso lui accorde plus de temps de jeu que son prédécesseur Marcelino, les critiques fusent même parmi les consultants.

Acherchour critique Ounahi

Walid Acherchour, qui a toujours été un fervent défenseur d'Ounahi, exprime désormais publiquement ses préoccupations quant aux performances du milieu de terrain. « J'ai beaucoup plaidé en faveur d'Ounahi, mais il faut reconnaître que je suis un peu déçu. Veretout et Kondogbia reviennent de blessure, et pourtant il occupe une place dans l'équipe de Gattuso. Il doit faire bien plus avec le ballon, car il n'a pas l'impact attendu dans le jeu à l'OM », déclare-t-il, membre de l'After Foot et du Club des 5. Ounahi, malgré une augmentation de son temps de jeu, devra rapidement prouver à l'entraîneur italien qu'il mérite sa place, même si Mehdi Benatia, l'agent d'Azzedine Ounahi, est sur le point d'intégrer la direction de l'OM.