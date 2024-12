OM, un cadre forfait contre Saint-Etienne ?

L’OM pourrait être privé de l’un de ses tauliers contre Saint-Etienne, dimanche.

L’Olympique de Marseille se déplace dans le Rhône dimanche pour défier l’AS Saint-Etienne à l’occasion de la 14e journée de Ligue 1. Un choc important pour le club phocéen qui doit gagner pour suivre le rythme du Paris Saint-Germain. Un objectif pour lequel Roberto De Zerbi pourrait ne pas compter sur l’un de ses cadres.

Valentin Rongier diminué avant ASSE – OM

2e de Ligue 1, l’OM (26 pts) commence à se rapprocher du PSG (1er, 33 pts). Dans le même temps, le club olympien doit regarder également dans son rétroviseur avec les menaces Monaco (3e, 26 pts), Lille (4e, 23 pts) et Lyon (5e, 22 pts). C’est d’ailleurs dans cette optique que Roberto De Zerbi à appeler à une concentration massive de ses joueurs, ce vendredi, pour finir l’année 2024 en beauté. Le technicien italien est bien conscient qu’il aura besoin que ces derniers soient en pleine forme pour atteindre ses objectifs. Mais les choses ne s’annoncent pas bien pour l’Olympique de Marseille et De Zerbi avant le choc contre ASSE avec les récentes révélations sur Valentin Rongier.

Getty

L’ancien coach de Brighton a notamment révélé face aux médias ce vendredi que le milieu de terrain français avait eu un coup de froid dans la soirée du jeudi. « La semaine dernière a été lourde, pesante, le match a été compliqué physiquement et mentalement contre Monaco, mais on a bien travaillé, tous les joueurs sont bien. (Valentin) Rongier a eu un problème physique hier soir, un petit coup de froid, donc je l’ai laissé tranquille, pareil pour Luis Henrique qui joue à un poste qui demande beaucoup, mais ce sont des choses normales. Mason s’est entraîné normalement, on s’adapte, on adapte la charge en fonction des semaines », a confié Roberto De Zerbi. Reste à voir si Valentin Rongier sera apte pour le choc contre Saint-Etienne.