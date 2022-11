OM : Tudor, Longoria, McCourt… Quelles conséquences après l’élimination ?

Le propriétaire Frank McCourt ne digère pas l’élimination de son OM de toutes les compétitions européennes. Et il pourrait agir en conséquence.

Battu par Tottenham (1-2) dans le temps additionnel, l’Olympique de Marseille a tout perdu. Son rêve d’atteindre les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, sa bouée de sauvetage pour la Ligue Europa et surtout beaucoup d’argent. Avec un manque à gagner de 17 M€ selon L’Équipe, que le club phocéen aurait touché en battant les Spurs.

McCourt va demander des comptes à Longoria

Un nouvel échec qui a du mal à passer pour Frank McCourt, toujours selon le quotidien sportif. Depuis plusieurs années, le propriétaire met régulièrement la main au portefeuille pour éponger les dettes, et il a encore investi cet été pour offrir à son président Pablo Longoria une équipe capable de tenir la route en Ligue des Champions. Elle ne l’a pas fait, et cela l’agace logiquement…

Getty

Car McCourt sait qu’il va encore devoir passer à la caisse pour compenser ce manque à gagner. Et il pourrait demander des comptes à son président Pablo Longoria. Constamment encensé depuis sa nomination, par les supporters marseillais et les médias, l’ancien DS ne semble désormais plus intouchable. Il faut dire que certains de ses choix estivaux posent question…

À lire : pas de C1 et pas de C3, pourquoi Tudor n’a pas prévenu ses joueurs

Le recrutement de l’énigmatique Luis Suarez pour 10 millions d’euros, celui d’Isaak Touré pour 5,5 millions… et surtout la nomination d’Igor Tudor sur le banc. Décrié à son arrivée, le technicien croate avait réussi à inverser la tendance grâce à une série de bons résultats, et l’inverse se produit actuellement car son équipe reste sur une triste série : 5 défaites en 7 matchs, pour un match nul et une petite victoire.

Tudor va devoir battre Lyon et Monaco

L’OM n’a plus de Coupe d’Europe à jouer et pointe à trois longueurs du podium : autant vous dire que les deux derniers matchs avant le Mondial, face à Lyon puis Monaco (!), sont importantissimes. Avec de possibles conséquences pour Longoria ou Tudor en cas de contre-performances ? C’est possible, surtout pour le technicien croate, car McCourt commence à être lassé…