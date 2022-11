OM-Tottenham : Comment Tudor a trompé ses joueurs

Lors du match contre Tottenham, Igor Tudor aurait choisi de ne pas avertir ses joueurs de leur 3ème place virtuelle en fin de match.

Outre l’élimination de l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions suite à sa défaite face à Tottenham (1-2) mardi, la polémique concernant la connaissance ou non de la 3ème place virtuelle des Olympiens au moment du deuxième but des Spurs ne cesse d’alimenter les débats. D’après Chancel Mbemba, les joueurs sur le terrain n’étaient pas au courant, tandis que ceux sur le banc à ce moment l’étaient comme l’a confirmé Jonathan Clauss.

Tudor a volontairement omis de prévenir ses joueurs

Et si Igor Tudor avait expliqué que l’information n’avait pas été transmise à ses joueurs en raison du bruit venant des tribunes du Stade Vélodrome, cette explication n’est pas tout à fait vraie. Selon les informations de RMC Sport, le directeur sportif David Friio était descendu des tribunes afin de vérifier que le technicien croate et son staff étaient bien au courant de la situation, d’autant que le match entre l’Eintracht Francfort et le Sporting se terminait quelques minutes avant celui de l’OM.

Mais Tudor aurait lui-même choisi de ne pas prévenir ses joueurs. Après l’énorme occasion manquée par Sead Kolasinac – qui aurait propulsé l’OM en huitièmes de Ligue des Champions – il aurait eu peur de perturber ses joueurs et qu’ils se mettent à déjouer. Ce n’est finalement que sur la dernière action, bien trop tard, que l’entraîneur olympien aurait essayé d’avertir ses joueurs de leur 3ème place virtuelle, juste avant que Pierre-Emile Hojbjerg ne vienne glacer le Vélodrome.

Les joueurs l'ont très mal vécu

Une décision qui a bien évidemment mis en colère les joueurs azuréens, comme Mathéo Guendouzi qui évoque « un manque de communication et une faute professionnelle » ou encore le buteur Chancel Mbemba qui est apparu totalement désemparé en zone mixte après le coup de sifflet final. L’heure est maintenant à la remise en question, et Igor Tudor va devoir faire le nécessaire pour que ses joueurs ne le lâchent pas si tôt dans la saison.