OM, Sampaoli : "Remplacer Kamara, c'est difficile"

L'entraîneur argentin de l'OM a insisté sur l'importance de Boubacar Kamara, suspendu pour la rencontre face à Nice.

Jorge Sampaoli est fan de Boubacar Kamara. S'il n'y a qu'une information à retenir de la dernière conférence de presse de l'Argentin c'est bien celle-ci. Repositionné au milieu de terrain depuis le début de saison, en sentinelle, l'international espoirs français s'est imposé dans ce rôle et est désormais indéboulonnable. Kamara a fait l'unanimité que ce soit sous les ordres d'André Villas-Boas, de Nasser Larguet et désormais de Jorge Sampaoli. Mais l'OM va devoir faire sans lui face à Nice samedi puisqu'il est suspendu. En conférence de presse, Jorge Sampaoli a encensé Boubacar Kamara et avoué qu'il n'avait aucun joueur à disposition pour le remplacer avec les mêmes caractéristiques.

"Dans la façon que je vois les choses, Kamara est difficile à remplacer. Avec sa régularité, avec la confiance qu’il a gagné dans cette position, dans le groupe je n’ai pas un joueur qui a les mêmes caractéristiques pour le remplacer. On va voir si on met deux joueurs au poste de milieu récupérateur pour compenser, ou si on ne met qu’un seul qui a les caractéristiques de Kamara. C’est une position difficile en raison de la caractéristique de mes équipes. Le numéro six doit être avoir une grande vision de jeu et être lié à La Défense centrale, donc ça va être compliqué de lui trouver un remplaçant, mais on va tout faire pour remplacer un joueur très important", a expliqué Jorge Sampaoli.

L'entraîneur de l'OM n'est pas obnubilé par la cinquième place pour le moment et veut avant tout construire une équipe compétitive : "Le premier objectif de l’équipe est de fonctionner en soi. Tout équipe doit gagner et être performante très rapidement. Nous travaillons aujourd’hui a renforcer le jeu pour avoir une sécurité collective. La place finale au classement définira la compétition européenne qu’on jouera. Nous allons développer une manière de jouer qui va nous permettre de nous rapprocher de nos objectifs. Aujourd’hui j’initie une nouvelle étape avec des nouveaux joueurs, une nouvelle équipe, eux ils découvrent un nouvel entraîneur. On a eu la chance de débuter avec deux victoires qu’on aurait pu perdre. Notre volonté est de rassurer les joueurs avec notre fonctionnement. Pour la fin de la saison dépendra de la façon dont ils auront réussi à s’adapter à cela".

"Limiter les transitions rapides des adversaires"

Jorge Sampaoli a parlé tactique et a profité de cette semaine pour perfectionner son système de jeu : "On a profité de cette semaine pour établir une culture de jeu avec et sans ballon, savoir quel plan de jeu avoir. On a mis en place des idées communes pour renforcer le système, prendre des décisions sur le jeu avec et sans ballon, pour jouer plus haut et plus près du but adverse. On veut faire arriver le ballon aux joueurs haut placés sans qu'ils descendent venir le chercher".

"Dans un match avec un adversaire pratiquant une transition directe, nous avons quatre joueurs la contrôlant, et on d’autres adversaires qui ont une transition plus inattendue, en fonction de notre adversaire on adapte notre système. On joue selon les caractéristiques de l'adversaire pour l'empêcher de revenir rapidement vers notre surface. Nous travaillons sur ça dans un championnat avec des joueurs très physiques et très rapides", a ajouté l'Argentin.

Jorge Sampaoli a donné son point de vue, plutôt positif, sur Luis Henrique qu'il a déjà croisé au Brésil : "Luis Henrique je le connais du Brésil, son but face à mon équipe m’avait coûté le titre qu’avait finalement remporté Flamengo. Il a un potentiel immense. Un attaquant typique qui est rapide, avec une bonne conduite de balle. Il doit encore progresser avec des passes décisives. Il va rencontrer des joueurs au même profil rapide. Il ne doit pas se limiter à ne pas se limiter au rôle d’ailier pour enrichir son jeu. C'est un bon investissement. C’est un joueur qui a un grand potentiel, un joueur typique qui vient du Brésil avec un énorme futur. On espère que l’avancée de sa carrière va aider l’OM à gagner beaucoup de matches".

Enfin, l'Argentin a évoqué le match contre Nice et Michaël Cuisance : "Pour le match contre Nice, les équipes étaient différentes à l’époque. Il y avait des joueurs chez eux qui n’ont pas joué et qui joueront cette fois-ci.. Nous n’allons pas jouer avec les mêmes caractéristiques. (...) Cuisance a beaucoup de potentiel c'est d'ailleurs pour cette raison que le Bayern Munich l'a recruté, on ne sait pas encore quelle est sa meilleure position sur le terrain. Il doit apprendre à évoluer avec ses coéquipiers, on est en train de se découvrir. C'est difficile de définir toutes les caractéristiques d'un (jeune) joueur. Il doit se fondre dans le collectif."