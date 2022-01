OM : Sampaoli ne peut rien promettre à Milik

Cible de certaines critiques liées à son manque d'efficacité depuis le début de la saison, Arkadiusz Milik vient de débuter l'année 2022 de la meilleure des manières. Dimanche soir, l'attaquant de l'Olympique de Marseille a ouvert le score de fort belle manière face à Chauvigny (3-0) en 16es de finale de la Coupe de France. Relancé, l'attaquant polonais ?



Interrogé sur le sujet, son entraîneur Jorge Sampaoli a botté en touche. S'il admet que l'ancien du Napoli est de mieux en mieux, le technicien a refusé de s'étaler sur l'avenir de l'attaquant. "Milik s'améliore semaine après semaine. Il a marqué un beau but ce dimanche, il aurait pu en marquer un autre", a d'abord concédé l'Argentin au sortir de la victoire de son équipe.



"Tout le monde connaît sa situation au club"



"Si j'ai des garanties sur sa présence jusqu'au terme de la saison ? Tout le monde connaît sa situation au club, je n'ai pas de commentaire à faire", a ensuite répondu Jorge Sampaoli. Une sortie médiatique évasive, à l'heure où Arkadiusz Milik pourrait être tenté d'aller voir ailleurs.



Professionnel, le principal intéressé s'est pour sa part félicité d'avoir aidé son équipe en trouvant le chemin des filets. "On a tous pris ce match très sérieusement. On voulait juste se qualifier, c'est chose faite et nous en sommes très heureux. Vous savez, parfois ces rencontres ont l'air faciles sur le papier, mais ce sont toujours des tirages difficiles".



"Ça peut rapidement devenir compliqué à cause de l'envie de l'adversaire, de la pelouse… Mais aujourd'hui, on a marqué rapidement et on a fait le break ensuite, on s'est facilité la tâche", a ainsi savouré l'attaquant polonais au micro d'Eurosport, lucide.