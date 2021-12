OM : Sampaoli en colère après la défaite contre Brest

Après deux victoires consécutives, l'Olympique de Marseille était parvenu à récupérer la deuxième place de Ligue 1 mais les Phocéens ont rechuté ce samedi à domicile face au surprenant Stade Brestois.

Dimitri Payet et ses coéquipiers avaient pourtant pris les devants en première période grâce à un but de Gerson, mais les Bretons ont renversé la situation après le repos grâce à un penalty de Romain Faivre puis un but magnifique de Franck Honorat au terme d'une action remarquable.

Un revers qui n'a pas plu du tout à Jorge Sampaoli, qui ne s'en est pas caché au coup de sifflet final : "Je suis très frustré parce qu'on a très bien joué en première période. Le penalty nous a désordonnés", a réagi le technicien argentin.

"Malheureusement, être aussi supérieur pendant une longue partie du match et ne pas pouvoir gagner, c'est frustrant. Tout ce qu'on a très bien fait en première période s'est perdu. Après l'égalisation, on a joué différemment et dans cette forme de football, l'adversaire était meilleur."

Les Marseillais ont pourtant eu l'opportunité d'inscrire un second but avant la pause et pourront regretter de ne pas avoir fait preuve de davantage de réalisme.

"Tuer le match, c'est ce qu'on cherche. Il nous a manqué un peu de précision dans le dernier tiers du terrain, a poursuivi Sampaoli. On a essayé. Peut-être qu'on aurait mérité de mener 2-0. Puis on n'a pas trouvé la solution après la pause et on a perdu le contrôle du match."

Brest enchaîne ainsi une sixième victoire consécutive, tandis que l'OM pourrait perdre sa place de dauphin dès dimanche, en fonction des résultats de Rennes à Saint-Etienne et de Nice face à Strasbourg.