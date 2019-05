OM - Rudi Garcia annoncé sur le départ

Selon les informations du Journal du Dimanche, l'entraîneur du club phocéen devrait faire les frais de la saison totalement manquée par Marseille.

Samedi soir, l' a signé un large succès à (2-5). Un succès qui, si le club avait été en mesure d'atteindre ses objectifs, aurait pu se vouloir décisif dans un sprint final en vue d'une qualification pour une Coupe d'Europe. Toutefois, il n'en est rien. Certes, les phocéens se sont remobilisés après une défaite cuisante concédée face à l'Olympique Lyonnais devant leurs supporters dimanche dernier (0-3), mais à une journée du terme de la saison, ils pointent tout de même à sept longueurs de la 4ème place, occupée par l'AS Saint-Etienne, dernière équipe à valider son billet pour la Ligue Europa.

Ainsi, force est de constater que la position de l'entraîneur Rudi Garcia se veut de plus en plus fragilisée. Pris en grippe par la majorité des supporters depuis de longs mois désormais, l'ancien technicien du LOSC ou encore de l' avait longtemps espéré un retour de sa formation en fin de saison... Manqué. Et à en croire les informations du Journal du Dimanche, l'entraîneur ne devrait pas tarder à faire les frais de son échec cuisant... Bien au contraire.

Une séparation effective dès ce lundi ?

En effet, avec 58 points au compteur en 37 journées, Rudi Garcia n'a pas été à la hauteur des attentes énormes générées par le nouveau projet du club. De ce fait, le propriétaire Frank McCourt aurait fait le choix de s'en séparer. Et ce dès lundi, toujours selon les informations du Journal du Dimanche. Une décision radicale, qui permettrait à l'OM d'avoir plus de temps pour préparer au mieux un été délicat à gérer, plus que jamais sous le signe de la reconstruction.

Lui aussi annoncé sur le départ, Florian Thauvin, meilleur élément de la formation marseillaise et double buteur samedi soir à Toulouse, a quant à lui mis les choses au clair sur son avenir au sortir de la victoire des siens. "Je vois tellement de choses défiler que j'ai limite l'impression que vous voulez me mettre à la porte. J'ai 2 ans de contrat, tout le monde sait que je suis bien ici. Je suis tranquille, il n'y a pas de problème", a-t'il déclaré. Reste à savoir si ce discours sera le même dans quelques semaines.