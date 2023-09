OM : Rothen détruit deux légendes du club

Jérôme Rothen a évoqué la crise qui touche l’OM. L'ex-international français n’a pas épargné ces deux légendes du club.

Ce vendredi, Pablo Longoria a annoncé qu’il poursuivrait sa mission à la tête de l’OM. Le dirigeant Olympien à par ailleurs décidé de porter plainte suite aux menaces de morts dont il fait l’objet. En réaction à la situation sur le Vieux Port, Rothen a remis une couche à deux figures emblématiques du club Phocéen.

Longori a reste

Le calme n’est toujours pas revenu dans la cité Phocéenne. Alors que le Vélodrome sera le théâtre ce samedi de la messe pontificale du Pape François, l’atmosphère reste toujours tendue autour de l’Olympique de Marseille. Pour cause, la crise qui a atteint son paroxysme lundi dernier après la tenue d’une réunion houleuse entre les représentants des supporters et les dirigeants. Suite à cette réunion volcanique, Longoria s’est mis en retrait avant d’annoncer ce vendredi lors d’un point de presse qu’il allait continuer à diriger le club en dépit des menaces dont il est victime. Il a également déclaré qu’il porterait plainte contre les auteurs de ces menaces. Quelques heures après cette annonce, Rachid Zeroual, l’un des sulfureux représentants des supporters lui a répondu avec véhémence. Dans ce contexte tendu, deux légendes du club sont interpellés par Jerôme Rothen.

Boli et Papin dézingués

Rothen ne comprend pas le silence assourdissant des deux légendes marseillais, Basile Boli et Jean Pierre Papin, face à la situation que vit l’OM.

“Où on est, dans quel monde on vit ? Quand tu prends la décision de rentrer dans l'organigramme du club, peu importe le poste, il y a bien quelqu'un qui vous a mis là. Papin, tout le monde l'avait oublié à Marseille ces dernières années. Le seul qui a réussi à le faire revenir, c'est Pablo Longoria. Il est conseiller du président. Il n'assiste pas à la réunion lundi, prévue depuis de longues semaines. S'il y a bien quelqu'un qui peut faire le tampon entre les groupes de supporters et Longoria, c'est lui avec sa connaissance du club. Il arrive à l'aéroport mercredi avec sa valise tout sourire, on a l'impression qu'il est satisfait d'avoir pris du poids dans l'organigramme. Je ne comprends pas, il aurait dû être le premier à dégainer pour défendre Longoria.” a lancé Rothen.

"Basile Boli, le rôle d'ambassadeur, ça veut plus ou moins rien dire et on ne l'entend pas, il ne veut pas se mouiller et se mettre à dos les représentants des supporters“, a poursuivi l’ancien parisien.

Le consultant de RMC comme à son habitude en remet une couche.“Ce club n'avancera jamais avec des anciens comme ça et pourtant je suis le premier à militer pour remettre des anciens compétents à certains postes. Ils représentent l'âme et le cœur du club, on attend quand même qu'ils prennent position.“