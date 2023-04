OM : Rolland Courbis critique Igor Tudor et prend la défense de Dimitri Payet

Rolland Courbis explique pourquoi Igor Tudor a tort de se priver de Dimitri Payet à l'Olympique de Marseille.

Ces dernières semaines, l'Olympique de Marseille est moins performant en Ligue 1. En ne gagnant qu'un seul de ses quatre derniers matches (pour trois nuls), le club phocéen a perdu sa deuxième place au profit du RC Lens.

L'OM dans une mauvaise passe

L'entraîneur de l'OM, Igor Tudor, est sous le feu des critiques notamment après avoir critiqué le style de jeu de Lorient, qui a tenu l'OM en échec (0-0) au Moustoir lors de la 30e journée.

Avant la réception de Troyes, dimanche soir, en clôture de la 31e journée de Ligue 1, Rolland Courbis, ancien entraîneur de l'OM (club avec lequel il a atteint la finale de la Coupe UEFA en 1999) et désormais consultant pour RMC, a critiqué le peu de temps de jeu accordé à Dimitri Payet par Igor Tudor.

Pour Courbis, Tudor doit faire jouer Payet

« Il y a un truc qu'il regrettera peut-être au soir de la 38e journée, c'est l'utilisation de Dimitri Payet, explique Coach Courbis. Compte-tenu de ce que tu as sur le plan offensif, on regarde le finisseur, on regarde celui qui va construire les actions et les finir dans les 20-25 derniers mètres. »

« Se priver de Dimitri Payet sur les 30 derniers minutes d'un match, je trouve que c'est du gaspillage et que c'est dommage », ajoute Courbis.

Depuis le début de la saison, Dimitri Payet a joué 20 matches en Ligue 1 mais n'a été titularisé que huit fois par Igor Tudor pour un total de seulement 719 minutes de jeu.

Malgré ce temps de jeu restreint, Dimitri Payet a marqué deux buts et délivré trois passes décisives. A 36 ans, l'international français (38 sélections, 8 buts) est sous contrat avec l'Olympique de Marseille jusqu'en juin 2024 mais ne sait pas encore s'il sera Olympien la saison prochaine.