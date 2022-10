"L'OM doit retrouver son identité", Pablo Longoria veut plus de Marseillais dans l'effectif

Pablo Longoria souhaiterait voir des Marseillais jouer à l'OM. Pour cela, il compte sur le centre de formation du club phocéen.

Le président de l'OM a accordé une longue interview à nos confrères de La Provence et pointe les améliorations à apporter au centre de formation.

Longoria le veut le plus performant possible afin d'amener plus de joueurs en équipe première mais il souhaite aussi voir des Marseillais porter le maillot de l'OM.

« On doit travailler ici et fédérer tout Marseille avec nous. On ne peut pas accepter de voir des joueurs marseillais ayant très peu joué à l'OM comme Mohamed Simakan (Leipzig) ou qui n'ont carrément jamais porté notre maillot à l'image de Wesley Fofana (Chelsea) ou Jérémie Boga (Atalanta). On doit pouvoir profiter du lien entre la ville, le département, la région et le club pour bâtir un vrai projet au sein duquel chaque jeune d'ici rêve de jouer chez nous. L'OM doit retrouver son identité », explique-t-il.

« Pour être fier de l'équipe, il faut pouvoir s'identifier à elle. Il est nécessaire d'avoir des joueurs ayant grandi à l'intérieur du club à qui on a transmis les bonnes valeurs. […] on veut revenir aux fondamentaux : on doit faire de la formation sur notre territoire. Pourquoi aller prendre des joueurs à Paris et dans d'autres régions ? », ajoute-t-il.

En juin dernier, La Provence avait d'ailleurs composé un onze de l'OM avec uniquement des joueurs provençaux et il avait fière allure.

L'équipe, disposée en 3-5-2, était la suivante : Luca Zidane – Wesley Fofana, Boubacar Kamara, Lucas Hernandez – Mohamed Simakan, Adel Taraabt, Maxime Lopez, Ismaël Bennacer, Théo Hernandez – André-Pierre Gignac, Jérémie Boga.

