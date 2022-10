OM : Longoria veut éradiquer la violence des tribunes

Le président olympien regrette de voir son équipe évoluer à huis-clos contre le Sporting et souhaite prendre des mesures drastiques.

Après les incidents survenus à l'intérieur du stade Vélodrome lors du match face à l'Eintracht Francfort, c'est à huis-clos que les Olympiens recevront le Sporting CP, ce mardi.

"En tant que club, on est obligé d'agir"

Une déception pour le président du club, alors que Marseille bénéficie de son public en C1 pour la première fois depuis près de dix ans.

"Cela me frustre de voir ce qui s'est passé dans notre stade en Ligue des champions. Ce n'est pas acceptable", a-t-il affirmé auprès de La Provence.

"Cela fait partie d'une réflexion plus importante pour tous les acteurs autour de l'OM : les instances, les autorités, les supporters et le club. C'est le moment de faire changer les choses parce que ce qui s'est passé est inadmissible."

Le président annonce plusieurs mesures, comme un pré-filtrage plus important pour éviter l'entrée d'obkets interdits ou l'instauration d'un périmère de sécurité autour du stade pour empêcher l'accès aux personnes sans billets. "En tant que club on est obligé d'agir", clame-t-il.

"Il faut une prise de conscience de la part de nos supporters"

Des changements nécessaires selon Longoria, mais qui ne pourront pas se faire sans la coopération de tous, et notamment des supporters.

"Pour faire ce type de choses, on a besoin de tout le monde. Il faut une prise de conscience de la part de nos supporters. Ils doivent comprendre qu'il y a des choses intolérables", plaide-t-il encore.

"Notre stade a une particularité. Aucune autre enceinte en Europe n'a deux virages avec des supporters organisés comme chez nous. En analysant cela, la chose la plus normale est donc d'avoir un parcage visiteur qui soit le plus éloigné possible de ces deux virages.

"Après, avec les autorités, il faut trouver comment sécuriser tout le monde. On a des réunions régulières avec elles, on travaille ensemble. On veut un Vélodrome plein à tous les matchs. Ils doivent se dérouler dans les meilleures conditions. Tout le monde doit être content de venir assister à un match de l'OM."