OM - Payet de retour dans le groupe, Kamara absent face à l'Olympiakos

André Villas-Boas a convoqué un groupe de 22 joueurs pour affronter l'Olympiakos, en C1. Dimitri Payet est présent, au contraire de Boubacar Kamara.

Nous y sommes ! Après de longues années d'attente, l' s'apprête à retrouver la Ligue des Champions. Mercredi soir (21h), les Phocéens se déplacent sur la pelouse de l' et auront à coeur de prendre les trois points pour espérer bien figurer dans une poule complétée par le et .

Pour cet affrontement sur les bords du Pirée, André Villas-Boas, l'entraîneur marseillais, a convoqué un groupe de 22 joueurs. Dans celui-ci, on retrouve notamment le retour de Dimitri Payet, suspendu en suite à son carton rouge reçu face à l'OL, mais aussi Florian Thauvin ou encore Mickaël Cuisance, fraîchement arrivé du . En revanche, le jeune Boubacar Kamara, formé au club, est absent du groupe et manquera donc cette première soirée européenne face au club de Mathieu Valbuena.

Le groupe complet convoqué pour affronter l'Olympiakos :