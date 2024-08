OM - Reims, De Zerbi met la pression à ses joueurs

L’entraineur de l’OM, Roberto De Zerbi, a envoyé vendredi, un message fort à ses joueurs en vue du match contre Reims, dimanche.

L’Olympique de Marseille sera aux prises avec le Stade Rémois, dimanche, à l’occasion de la deuxième journée de Ligue 1. En prélude à cette rencontre, Roberto De Zerbi était en conférence de presse, ce vendredi. L’occasion pour le technicien italien de mettre en garde ses joueurs contre les Champenois pour leur premier match au Vélodrome, cette saison.

Roberto De Zerbi n’est pas encore satisfait du jeu l’OM

L’OM a démarré sa saison de la meilleure des manières avec une large victoire face à Brest, samedi dernier (1-5). Mais si les Phocéens ont survolé la rencontre, il reste encore des choses à parfaire dans le jeu de Marseille. C’est en tout cas la position de Roberto De Zerbi qui attend plus de ses joueurs contre Reims, dimanche.

« Nous avons fait un bon match à Brest, sinon on n'aurait pas gagné 5-1. Du côté du jeu, on peut s'améliorer. On a mieux joué face à Augsbourg. Il faut que les résultats soient plus faciles à obtenir. Les joueurs progressent de jours en jours. Si on cherche la perfection, on peut toujours s'améliorer », déclare le technicien transalpin face aux médias.

Le message de De Zerbi à ses joueurs pour ses débuts au Vélodrome

La rencontre contre le Reims sera la première de l’Olympique de Marseille au Stade Vélodrome, cette saison. Et Roberto De Zerbi le sait, son équipe est très attendue par les supporters phocéens, réputés pour leur haute exigence. L’ancien coach de Brighton ne compte pas rater ses débuts au Vélodrome et il l’a fait savoir à ses joueurs.

« Il faut toujours marquer les esprits, durant l'entraînement ou les matchs, pour le prestige du maillot qu'on porte. Ce match contre Brest a marqué les esprits mais il faut passer au-dessus. On a beaucoup changé de joueurs, mais on a des joueurs forts. On veut contrôler la physionomie du match. L'important, c'est remporter la victoire », lâche-t-il avant de mettre en garde ses joueurs contre les forces de Reims. « Il faut éviter les contre-attaques face à une équipe regroupée. Il faut faire tourner le ballon proprement pour essayer d'être efficace devant les buts », ajoute De Zerbi.