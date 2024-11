OM : Quentin Merlin, la grosse polémique

Italie U21 vs France U21

Le défenseur de l’Olympique de Marseille est au cœur d’une énorme polémique en France.

Convoqué par le sélectionneur Gérald Baticle pour les deux matchs amicaux du mois de novembre contre l’Italie et l’Allemagne, Quentin Merlin ne sera pas de la partie avec les Bleuets. L’ancien arrière gauche du FC Nantes a déclaré forfait. Mais une polémique vient d’éclater après l’absence du joueur de 22 ans en sélection.

Merlin forfait, mais s’entraîne bien avec l’OM

L’absence de Quentin Merlin chez les Bleuets vient de remettre en doute les relations plus ou moins tenues entre le club du Sud de la France et l’encadrement de l’équipe de France Espoirs. Convoqué pour les matchs contre l’Italie, ce vendredi, et l’Allemagne, mardi, Quentin Merlin a décliné l’appel, obligeant Gérard Baticle à faire appel à Kassoum Ouattara. Alors que l’on pensait que le joueur aurait été victime d’une blessure, cela n’aurait pas été le cas.

Ce jeudi, Quentin Merlin a normalement pris part à la séance d’entraînement dirigée par Roberto De Zerbi, ce qui a soulevé la polémique sur l’absence du joueur chez les Bleuets. A en croire les informations de RMC Sport, l’Olympique de Marseille aurait contraint son joueur à déclarer forfait pour une prévention et un principe de précaution. Le club phocéen aurait échangé avec la Fédération française de football en lui fournissant les derniers examens de la cuisse de son défenseur. La FFF a alors jugé important de laisser l’ancien Canaris à la disposition de son club pour bien récupérer. L’OM ne voudrait pas que son joueur se blesse de nouveau alors qu’il a fait son retour aux affaires début novembre depuis sa blessure en sélection en septembre dernier.