OM-PSG : Raymond Domenech dévoile son favori !

L'ancien sélectionneur de l'équipe de France a un avis bien tranché sur le favori du prochain Classique dimanche prochain.

Cinq points séparent le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille tout en haut du classement de la Ligue 1. Les deux ennemis jurés vont croiser le fer dimanche prochain dans un choc au sommet qui promet d'être capitale pour la suite du championnat. Et au vu de la dynamique récente des deux équipes, il n'est pas interdit de penser que l'OM, qui évoluera devant un stade Vélodrome survolté, puisse finalement être favori face à un PSG formé de galactiques. Sur le plateau de L'Equipe du Soir, Raymond Domenech a clairement tranché en faveur de l'OM.

"Le PSG n'est pas favori face à l'OM"

"Quand on voit le match face à Lille, on ne peut pas dire que Messi soit rayonnant. Le PSG n’est pas favori face à Marseille, Mbappé peut faire la différence, mais si on regarde les dynamiques des deux équipes, Marseille est devant. Quand on voit les derniers résultats du PSG et surtout la manière de jouer.. ce manque de consistance, les difficultés dès qu’il y a une pression athlétique, la manière dont ils se diluent. Je ne vois pas comment on peut mettre le PSG favori", a analysé Raymond Domenech.

"L'Olympique de Marseille est parti pour leur marcher dessus. Il va falloir que Paris retrouve autre chose et Mbappé ne va pas pouvoir tout faire tout seul. Ce n’est pas possible. Je ne vois pas comment le PSG peut être favori quand on compare les matches des uns et des autres. Christophe Galtier sait que cette victoire face à Lille c’est un miracle", a conclu l'ancien sélectionneur des Bleus.

"L'OM ne va pas se renier"

Ludovic Obraniak est allé dans le sens de Raymond Domenech en accordant le statut de favori à l'OM :"Il va y avoir une pression sur l’OM, mais elle sait bien gérer la pression. Face à Toulouse elle était malmenée, elle savait que son rival du moment avait gagné son match et cela ne l’a pas empêché de passer la seconde et de rouler sur Toulouse. Ils ont monté le curseur et ont gagné ce match".

"Je crois à la force du collectif, la dynamique.. c’est important. Marseille va jouer de la même façon face au PSG, Tudor ne va pas se renier. Il y aura peut-être un marquage particulier sur Mbappé pour ne pas se faire prendre dans le dos, mais je ne vois pas l’OM jouer petit bras sur ce coup-là. S’ils veulent battre Paris, ils doivent le faire avec ce style-là", a conclu l'ancien lillois.

Un constat encore impensable il y a quelques semaines. Il est toutefois difficile de nier que l'OM est en grande forme et a prouvé qu'elle était capable de résister, et même plus, face au Paris Saint-Germain en lui imposant un pressing étouffant et en parvenant à battre le club de la capitale en Coupe de France. L'OM aura à coeur de confirmer dimanche prochain, mais cette fois-ci, il faudra arrêter Kylian Mbappé.