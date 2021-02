OM-PSG, Nasser Larguet : "Ce match c'est notre Ligue des champions en Ligue 1"

L'entraîneur intérimaire de l'OM a confiance en ses troupes et arrive humblement pour effectuer la meilleure transition possible au club.

Arrivé en cours de semaine à la rescousse de l'équipe première pour remplacer au pied levé André Villas-Boas, qui a présenté sa démission suite au recrutement d'Olivier Ntcham, Nasser Larguet connaît une première semaine bien remplie avec l'Olympique de Marseille. Le responsable de la formation de l'OM a fait ses débuts sur le banc face à Lens en cours de semaine et va désormais diriger l'équipe première lors du Classique contre le PSG ce dimanche.

Méconnu du grand public, Nasser Larguet ne veut pas attirer l'attention sur lui, mais il espère bien évidemment réussir à conduire l'Olympique de Marseille à la victoire dans un match crucial pour la suite du championnat mais aussi afin de regagner le coeur des supporters. En conférence de presse, l'entraîneur intérimaire de l'OM a avoué qu'il n'aura pas besoin de faire un grand discours pour motiver ses joueurs pour cette rencontre.

"Il n'y aura pas de grand discours, c'est notre Ligue des champions de Ligue 1. On a une équipe qui est joueuse comme sur le but avec Germain qui remise pour Alvaro et Milik et renard des surfaces. J'ai envie de retrouver ça contre Paris. Les joueurs ont été secoués, il y a eu des événements assez durs, mais je sens chez eux une grande motivation, pas seulement pour le PSG mais pour les matchs des prochaines semaines. Ils sont très 'focus'", a expliqué Nasser Larguet.

"Je vais accompagner le nouveau coach quand il arrivera"

L'entraîneur intérimaire de l'OM est prêt à passer le relai quand la direction aura trouvé le successeur d'André Villas-Boas : "Je suis un formateur dans l'âme, c'est ce qui m'habite, je n'ai aucune ambition de médiatisation, je veux juste faire mon métier et revenir le plus vite possible avec mes jeunes, sans dénigrer ce que je fais actuellement, car c'est du pur bonheur. Il faut savoir switcher dans sa tête et retrouver les réflexes de numéro 1, mais les joueurs m'ont mis dans de bonnes conditions. (...) Mon interim? Je fais juste ce qui m'a été demandé, d'accompagner l'équipe vers les matchs qui arrivent. Quand le nouveau coach viendra je l'accompagnerai aussi pour qu'il prenne le relais."

Nasser Larguet est revenu sur la semaine et son premier match face à Lens : "Avant Lens je n'ai pas travaillé avec les joueurs, l'ancienne équipe avait tout préparé, c'était plus un discours de ma part pour les mettre face à leurs responsabilités mais surtout leur donner confiance. Là à l'entrainement on a essayé de régler quelques problèmes récurrents, comme les coups de pieds arrêtés ou la défense sur les centres adverses. (...) Mon état d'esprit est en tout cas le même qu'avec les jeunes. Certes c'est un honneur d'être ici, mais le métier reste le même. J'aborde le match de dimanche comme un match comme les autres. Il faut faire vibrer les joueurs et ceux qui nous regarderont à la télé."

"Notre deuxième mi-temps à Lens n'a pas été à la hauteur de la première, on a subi. J'avais dit aux joueurs d'être attentifs sur les dix premières minutes, malheureusement dès la 1e minute on prend le but du 2-1. On a quand même eu l'occasion de mener 3-1, on aurait repris le dessus je pense si on avait marqué. Et n'oublions pas que Lens est une belle équipe. SI les joueurs ont baissé de régime en deuxième mi-temps c'est qu'ils ont beaucoup donné en première période. Au moins l'équipe n'a pas lâché mentalement, on n'a pas pris de troisième but", a conclu l'entraîneur de l'OM.