OM - PSG, le tacle lunaire de Daniel Riolo sur Leonardo Balerdi

Daniel Riolo a fracassé Leonardo Balerdi, mardi, suite à sa prestation lors du Classique entre l’OM et le PSG, dimanche.

C’était une journée sans pour les supporters de l’Olympique de Marseille, dimanche dernier. Venus en nombre pour soutenir leurs joueurs lors du premier Classique de la saison, ces derniers ont vu l’OM se faire humilier par le Paris Saint-Germain en clôture de cette neuvième journée de Ligue 1 (0-3). Deux jours après, les coupables de cette débâcle continuent d’être désignés et pour Daniel Riolo, c’est Leonardo Balerdi.

Daniel Riolo démolit Leonardo Balerdi

Ça commence à faire un peu trop pour Leonardo Balerdi. Désigné capitaine de l’OM cette saison, l’international argentin ne répond pas, pour le moment, aux attentes de Roberto De Zerbi et de son staff. En outre, l’ancien défenseur du Borussia Dortmund déjoue souvent Marseille lors de cette campagne. Déjà expulsé très tôt lors de l’Olympico contre l’OL (victoire 2-3), c’est Leonardo Balerdi qui a fait le break pour le PSG lors du classique sur un ballon totalement anodin. Le capitaine de l’OM est ainsi devenu le 8e joueur de l’OM à marquer un CSC contre le Paris Saint-Germain. Une prestation de nouveau décevante qui fait dire à Daniel Riolo que Leonardo Balerdi n’est pas au niveau cette saison et n'a pas l’étoffe d’un capitaine.

« Balerdi il faut dire la vérité. Depuis le début de la saison, il est nul. Le coup de : je me suis racheté, tout le monde me kiffe, je prends le brassard, je suis le taulier. Pour l'instant, il ne le supporte pas ce rôle. Et Balerdi, je l'ai toujours plutôt défendu. Toute cette attente... Depuis le début de la saison il ne l'a pas supporté. Il surjoue », a cinglé Daniel Riolo sur les ondes de RMC.