OM-PSG : Guy Roux et Jean-Pierre Bernès encensent Pablo Longoria

Avant le Classique OM-PSG, Guy Roux et Jean-Pierre Bernès ont salué le travail de Pablo Longoria à la tête du club marseillais.

Ce dimanche 26 février 2023, l'Olympique de Marseille reçoit le PSG en clôture de la 25e journée de la Ligue 1. Hasard du calendrier, ce jour marque le deuxième anniversaire de la l'arrivée de Pablo Longoria à la tête du club phocéen.

Guy Roux sous le charme de Pablo Longoria

Et en deux années aux commandes de l'OM, le jeune président (il n'a que 37 ans !) a impressionné le monde du football et en particulier Guy Roux et Jean-Pierre Bernès, qui ont dit tout le bien qu'ils pensaient de Longoria à nos confrères de La Provence.

« Il est très doué. Quand Jorge Sampaoli est parti, il a trouvé un autre entraîneur en 48 heures. Et quand je vois apparaître de nouveaux joueurs, j'ai plus confiance qu'avant. Voir un président aussi jeune prendre en main un club réputé difficile et être maître de tout est insolite. La France a besoin de dirigeants comme lui », explique Guy Roux, ancien entraîneur de l'AJ Auxerre pendant plus de quarante ans.

Ancien dirigeant de l'OM, Bernès est impressionné par Longoria

Même son de cloche chez Jean-Pierre Bernès, ancien dirigeant de l'OM lors des années Bernard Tapie : « Je me suis tout de suite aperçu que j'avais affaire à un professionnel, à quelqu'un de compétent. Dans les clubs, il y a beaucoup de copinages, on ne cherche pas forcément la compétence. Lui connaît le foot, a l'expérience, il sait de quoi il parle. Il œuvre dans l'intérêt du club. »

« Il a eu des étapes dans sa carrière, ce n'est pas un donneur de leçons, ajoute Bernès. Il connaît le football, puis il a appris à connaître la ville et le club. Je me retrouve en lui par rapport à l'âge et la passion. Il a bien compris Marseille, ce qu'il fallait faire pour ce club. »

Jean-Pierre Bernès évoque même les propos échangés avec Pablo Longoria au sujet des ambitions de l'OM cette saison : « Il ne cherche pas à se faire une place dans le football français, mais surtout à se faire une belle place à Marseille. Et à rentrer dans l'histoire. L'obsession de Pablo, ce doit être de ramener un titre. Dans sa tête, la Coupe de France est importante. Je lui ai dit l'autre jour que je faisais partie de ceux qui ont ramené la dernière à Marseille ; et j'ai ajouté que j'espérais qu'il serait le premier à la ramener. Il m'a simplement répondu qu'il croisait les doigts. »