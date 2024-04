OM - PSG, Christophe Dugarry peste contre l'arbitrage

Christophe Galtier a fracassé lundi, l’arbitrage du Classique entre l’OM et le PSG, dimanche.

Le Classique entre l’OM et le PSG comptant pour la 27e journée de Ligue 1 s’est soldé par une victoire des Parisiens, dimanche (0-2). Cependant, le match a été marqué par des décisions arbitrales controversées qui ont entaché un peu l’image de l’affiche. Des choix expliqués par l’arbitre en fin de match qui ne passent toujours pas aux yeux de Christophe Dugarry.

Christophe Dugarry ne comprend les décisions arbitrales du OM – PSG

Deux actions ont suscité des incompréhensions lors du Classique entre l’OM et le PSG. D’abord, le carton rouge de Lucas Beraldo après une poussette sur Pierre-Emerick Aubameyang et ensuite, le but refusé à Jordan Veretout pour un hors-jeu de Luis Henrique. Des choix justifiés par l’arbitre en fin de match mais dont Christophe Dugarry n’est toujours pas convaincu.

L'article continue ci-dessous

Getty

« Je me suis toujours posé la question quand il y a des erreurs d'arbitrage, qu'est-ce qu'il se passe dans leur tête ? Pour moi, ses décisions (lors d'OM-PSG) ne sont pas bonnes, il commet deux erreurs dans l'interprétation (le rouge pour Beraldo et le but refusé pour Veretout). Et une nouvelle fois, on comprend quand il nous explique tout ça qu'il y a une interprétation du règlement qui est faite. Si le règlement est comme M. Bastien l'explique, c'est que c'est le règlement est mal foutu. Si ce n'est pas tout à fait ça, c'est que c'est lui qui l'interprète mal », lâche l’ancien international français sur les ondes de RMC.

Dugarry détruit les arbitres de Ligue 1

Les explications de M. Bastien laissent entendre que ce dernier n’a fait qu’appliquer le règlement. Et sur ce point justement, Dugarry se demande si c’est le règlement qui est biaisé ou si ce sont plutôt les arbitres qui en font une mauvaise interprétation.

Getty

« Je ne suis pas d'accord sur ses explications, mais ce que je me suis toujours demandé, c'est s'ils (les arbitres) sont nuls ou malhonnêtes. Et là je me pose de nouvelles questions : peut-être que c'est le règlement qui n'est pas assez précis, mal foutu, mal interprété, mais pour quelles raisons ? Quand il donne ses explications, il y a des notions que les arbitres ne comprennent pas. La notion de la gêne du gardien sur le but de Veretout, la notion de l'attaquant qui part sur le côté et que le défenseur ne pourra pas rattraper. Toute son analyse est faussée, à côté de la plaque, elle n'est pas bonne », confie Dugarry avant d’espérer des changements au niveau de l’arbitrage.

Getty

« J'espère que les choses vont évoluer dans le bon sens avec le fait qu'ils parlent. Parce que c'est s'ils viennent seulement pour justifier leurs décisions en expliquant qu'ils sont les plus grands, les plus forts, les plus beaux, ça n'a aucun intérêt. Il y a un second temps après ça », conclut-il.