OM : Poussé vers la sortie, ce joueur tacle Marcelino

L'Olympique de Marseille a fait sa mue cet été avec le départ de son ex-entraîneur Igor Tudor. Après la démission du technicien croate, l’OM s’est engagé dans une dynamique de refonte de son effectif.En attaque Pablo Longoria a cassé la tirelire pour offrir des attaquants de renoms à son club. Pierre Emerick Aubameyang, Ilimane Ndiaye, Ismaila Sarr et Joaquin Correa ont rejoint le pavillon marseillais. Dans l’entrejeu, le milieu centrafricain Geoffroy Kondogbia a débarqué pour apporter toute son expérience à la formation phocéenne. Cette horde de joueurs qui a rejoint le club du Vieux Port a contraint le club à se séparer de certains joueurs.

A l’image de Mattéo Guendouzi qui a rejoint la Lazio de Rome, Ruslan Malinovskiy a également quitté l’OM. Mais contrairement au français qui a été transféré définitivement à la Lazio de Rome, le joueur ukrainien de 30 ans est prêté au Genoa sans option d’achat jusqu'à la fin de la saison . Il quitte Marseille après seulement 6 mois passés en France. Une situation qu’il impute clairement au nouvel entraîneur marseillais, Marcelino.

Malinovskyi en veut à Marcelino

Quelques heures après l’officialisation de son prêt au Genoa, Malinovskyi a tenu a envoyé un message clair à son ex-entraîneur Marcelino. Dans une interview accordée au média italien La Republica Deportes, l’ancien joueur de l'Atalanta Bergame a révélé la raison de son départ de l’OM. »J’ai joué six mois avec Tudor qui comptait beaucoup sur moi. Je n’ai pas marqué beaucoup mais j’ai fait ce qui m’était demandé. Puis l’entraîneur a changé et des nouveaux joueurs sont arrivés. Marcelino a décidé de m’écarter et mon agent a travaillé pour que je parte » a déclaré Malinovskyi.