Luan Peres : "A l'OM, je me sens chez moi"

Le Brésilien est heureux d'avoir signé à l'OM et de retrouver Sampaoli.

Ce lundi, l'OM a présenté ses dernières recrues à la presse. Après le Turc Cengiz Ünder, c'est le Brésilien Luan Peres (27 ans) qui a répondu aux questions des journalistes.

Il a expliqué que l'attaquant brésilien de l'OM, Luis Henrique, a joué un rôle dans sa venue à Marseille : « Je connaissais déjà le club, mais c'est vrai que mon épouse a parlé avec celle de Luis Henrique, mais pas sur le club. Je connaissais l'OM, qui passe à la télé au Brésil. Mon épouse a surtout parlé à sa femme de la ville, de la manière dont s'installer ici, des maisons... »

Luan Peres a d'ailleurs tressé les louanges de son compatriote : « C'est un joueur jeune, il est parti du Brésil et de Botafogo tôt, ça veut dire qu'il a quelque chose de spécial. Hier il a fait une passé décisive pour Payet, il progresse, et je pense qu'il se sent bien avec l'arrivée de Gerson aussi. »

A Marseille, Luan Peres sera coaché par Jorge Sampaoli qu'il a déjà côtoyé à Santos, au Brésil. Et il ne semble pas dépaysé : « Je connaissais déjà le style Sampaoli, c'était pareil à Santos avec trois défenseurs. Ici nous essayons de nous adapter à ses consignes, je m'y fais peu à peu. On a tout pour réussir. »

Le défenseur est d'ailleurs emballé par ses premiers pas à Marseille : « Je suis très heureux d'être à l'OM, je me sens chez moi, je suis heureux aussi de la confiance que le coach me donne. Le fait de le connaître a facilité mon intégration. Je suis content de mes deux premiers matches, mais je dois m'améliorer sur le plan de la condition physique. »

Il espère ainsi ne pas revivre son expérience malheureuse à Bruges, dont il garde un souvenir amer : « Le plus important à Bruges, c'est ce qu'il se passait en dehors du foot. Je vivais seul, je n'avais pas mon épouse à l'époque, c'était difficile pour moi... Aujourd'hui ce serait différent, parce que désormais je suis marié. Après, je ne sais pas si l'entraîneur n'aimait pas mon style ou pas, mais il ne me donnait pas beaucoup de temps de jeu. Quand je suis retourné au Brésil, je me disais que je ne reviendrais plus en Europe... Et puis j'ai eu cette opportunité de rejoindre l'OM, et me voilà ici. »

En attendant de trouver une maison, Luan Peres vit à l'hôtel avec pour voisin de chambre Cengiz Ünder. Et les deux joueurs ont sympathisé : « Nous nous parlons régulièrement, on dirait un peu un joueur brésilien à sa manière de provoquer les joueurs adverses. C'est un grand joueur, qui a beaucoup de qualités, il est arrivé peu de temps avant moi mais je le connaissais déjà. »