OM : Payet dément avoir demandé une réunion à propos de Tudor

S'il a reconnu que les Olympiens avaient besoin d'assimilier les méthodes d'Igor Tudor, Dimitri Payet a écarté les rumeurs de tensions.

L'Olympique de Marseille s'apprête à lancer sa saison, dimanche soir face à Reims en clôture de la première journée de Ligue 1.

"On a essayé de nous déstabiliser"

A deux jours de ce premier rendez-vous au Vélodrome, Dimitri Payet a évoqué l'actualité brûlante du club phocéen en conférence de presse. Le capitaine marseillais a notamment été questionné sur les relations de l'effectif avec le nouvel entraîneur, Igor Tudor.

"Ce sont des méthodes nouvelles pour nous. C'est une autre façon de travailler. On bosse dur. On a besoin de digérer cette préparation qui a été très lourde. On arrive à comprendre et mettre en oeuvre la façon dont souhaite jouer le coach", a-t-il affirmé.

"C'est un coach qui veut du sérieux, du travail et de l'exigence. C'est tout à fait normal. Moi le premier, j'avais demandé à trouver des solutions pour augmenter nos exigences."

Alors que la presse affirmait ces derniers jours que plusieurs joueurs dont Payet avaient demandé une réunion pour s'entretenir à propos du coach, le joueur a démenti : "Dimitri Payet n'a jamais demandé à voir le président", a-t-il assuré.

"Il n'y a pas de réunion demandée, ni de ma part, ni d'aucun joueur. Pablo Longoria est venu nous voir pour faire le point sur la préparation, ce qu'il attendait de nous et les objectifs de la saison. Je sais que Dimitri Payet fait vendre. On a essayé de nous déstabiliser, mais tout est clair en interne."

"Je ne suis pas l'assistante sociale"

Avec le départ de Steve Mandanda vers Rennes, l'international tricolore va voir son rôle au sein du vestiaire grandir encore davantage, avec la mission de transmettre aux autres joueurs.

"C'est ce que j'essaye de faire depuis deux ans. Je pense qu'on a un groupe sain", a-t-il affirmé.

"Quand vous avez un vestiaire comme ça, c'est plus facile à gérer. J'ai aussi mes performances personnelles à gérer. Je ne suis pas l'assistante sociale pour régler les problèmes du vestiaire."

Enfin, Payet s'est projeté quelque peu sur la saison à venir : "La Ligue des champions reste au summum au niveau de l'intensité, forcément on y laisse du jus. On peut compter sur un effectif de qualité. On a groupe étoffé. A nous de faire en sorte que tout le monde réponde présent quand le coach aura besoin de nous."