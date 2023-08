OM-Panathinaikos: Marcelino laisse planer le doute pour un joueur

Mardi, l'OM joue son match retour du tour préliminaire de la Ligue des champions. Pour l'heure le suspense règne autour de la présence de ce joueur.

L'entraîneur de Marseille, Marcelino, est face à un gros challenge. Celui de sortir le meilleur plan possible pour renverser Panathinaikos dans cette manche retour du tour préliminaire de la Ligue des champions. Battu( 1-0) par Panathinaikos la semaine dernière en terre grecque au terme d'une prestation décevante, l'OM doit sortir le grand jeu mardi pour battre la formation grecque. Pour y arriver, le club phocéen doit pouvoir rehausser son niveau de jeu surtout sur le plan offensif. Dans ce secteur, un gros doute subsiste quant à la présence de ce joueur important pour l'effectif marseillais.

Vitinha titulaire contre Panathinaikos ?

Muet face à Panathinaikos mardi dernier, Vitinha s'est métamorphosé quelques jours après. Samedi, l'attaquant portugais a contribué à la victoire de l'OM contre Reims ( 2-1) en inscrivant un but, son premier de la saison à l'occasion de la première journée de Ligue 1. Logiquement l'attaquant de 23 ans postule pour une place de titulaire dans le Onze de départ de cette rencontre retour contre Panathinaikos qui a lieu mercredi au Vélodrome. Mais pour Marcelino, l'entraîneur phocéen, rien n'est moins sûr.

En conférence de presse de veille de match ce lundi, l'entraîneur espagnol a apprécié clairement l'investissement de son buteur contre Reims mais reste évasif quant à sa titularisation contre le club grecque. "Tous les joueurs disponibles sont candidats à une titularisation demain. On n'a pas encore parlé de qui sera titulaire, mais le plus important c'est l'état d'esprit, les joueurs ont travaillé très dur, tout le monde peut commencer demain. Il est important pour un attaquant de marquer des buts et gagner de la confiance, je me réjouis donc pour Vitinha." a déclaré l’entraîneur espagnol. Le suspense est désormais entier quant au onze de départ de Marseille mardi contre Panathinaikos.