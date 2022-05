OM : Pablo Longoria vise Marco Otero pour diriger le centre de formation

L'OM pourrait réaliser un gros coup en nommant Marco Otero à la tête de son centre de formation.

Si l'OM a effectué une très belle saison en Ligue 1, terminant deuxième, pour ses équipes de jeunes, l'ambiance est morose.

La réserve phocéenne a été reléguée en National 3 et des membres du centre de formation ont quitté le club. Parmi eux, Nasser Larguet, le directeur du centre de formation (qui est désormais DTN de l'Arabie saoudite) et Jean-Claude Giuntini, le responsable du groupe élite et de la formation interne des cadres.

Avec ces départs, Pablo Longoria, le président du club phocéen, doit trouver des remplaçants afin de donner une nouvelle impulsion à la formation olympienne.

Selon nos confrères de La Provence, le remplaçant de Nasser Larguet pourrait être Marco Otero.

Né en Suisse de parents espagnols en 1974, Marco Otero occupe depuis juin 2019 les fonctions de directeur technique du centre de formation du club espagnol de Valence. Il avait été nommé à l'époque par un certain… Pablo Longoria.

Polyglotte (il parle espagnol, allemand, italien, anglais, français, portugais, galicien, catalan), Marco Otero à travailler au sein des centres de formation de plusieurs clubs suisses (Grasshopper Club Zurich, FC Bâle, Saint-Gall). Il a également été entraîneur-adjoint au Spartak Moscou (2014-2015) et au FC Sion (2018-2019) sous les ordres de Murat Yakin.

La Provence précise qu'Otero a été érigé en « cible prioritaire » par Pablo Longoria et que si sa venue n'est pas encore actée, elle est en très bonne voie.