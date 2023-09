OM : Pablo Longoria se fait lyncher

Malgré son dynamisme remarquable dans la gestion de l’OM, Pablo Longoria ne fait pas l’unanimité. Il se fait détruire.

En août 2022, Pablo Longoria prend les rênes de l’Olympique de Marseille. Intronisé par Franck Mc Court, l’espagnol avait pour mission de restructurer le club, d’assainir ses finances et de réaliser des performances sportives élogieuses. 3 ans après, le directeur du football phocéen a un bilan pour le moins satisfaisant avec en prime un retour sur la scène européenne, la saison dernière. Cet été encore, Longoria s’est illustré sur le marché des transferts en réalisant des opérations de taille afin de donner un effectif digne de ce nom au club. Ainsi Pierre Emerick Aubameyang, Geoffrey Kondogbia, Ilimane Ndiaye, Ismaila Sarr, ou encore Joaquin Correa sont arrivés sur le Vieux Port. Pour encadrer cet effectif de choix, le dirigeant a fait appel à Marcelino après la démission d’Igor Tudor. Après 4 journées, Marseille est 3éme au classement avec 8 points. Cette performance est malheureusement entachée par une élimination dans les préliminaires de la Ligue des champions. Un bilan provisoire qui n’est pas du goût de Christophe Dugarry.

Dugarry s’en prend à Longoria

Dans une sortie sur RMC, le champion du monde français a fustigé Pablo Longoria. Il critique avec véhémence le choix de Marcelino comme entraîneur de l’OM. « Le président est un ‘esbrouffeur’, ça fait des mois et des mois que je vous le dis ! C’est lui qui a choisi cet entraîneur. Il nous fait croire que ses recrues sont fantastiques alors que lorsque l’on voit l’organisation du coach et la façon de jouer on se demande pourquoi il a acheté des joueurs comme ça. Pablo Longoria nous explique que c’est bien de changer d’entraîneur tous les ans. Mais depuis quand c’est une bonne chose ? Il essaie de réinventer le football. Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. » a pesté Dugary.