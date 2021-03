OM - Pablo Longoria : « Mandanda et Payet font partie du projet »

A l'occasion de la présentation officielle de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria, le président de l'OM, s'est confié sur le mercato olympien.

Avant d'affronter le Stade Rennais, mercredi, à 19h00, l'Olympique de Marseille a présenté officiellement aux média son nouvel entraîneur, Jorge Sampaoli.

Et après les premières impressions du coach argentin, le nouveau président de l'OM, Pablo Longoria, a fait le point sur de nombreux sujets et en particulier, le mercato.

Son sentiment après l'élimination en Coupe de France contre le Canet, club de N2 : « Plus que souffrir, c'est une déception. Ce qui s'est passé dimanche est inadmissible pour notre histoire et notre institution. Je suis persuadé par Jorge depuis notre première conversation. Il m'a dit, je n'ai pas envie de revenir en Europe, j'ai envie d'entraîner l'Olympique de Marseille. »

Sur le mercato : « Un mercato commence quand la saison commence. Depuis le premier jour on travaille ensemble pour trouver des solutions pour le futur mercato d'été. Il y a beaucoup de situations particulières, fin de contrat, prêts... Maintenant qu'on commence l'aventure avec un coach et une philosophie de jeu particulière, c'est nécessaire de s'adapter à cette philosophie pour trouver les profils de jeu qui vont lui permettre de mettre en place le jeu qu'il a dans la tête. »

Quel est l'objectif pour la fin de saison ? : « L'objectif est d'être le plus compétitif possible. On doit avoir. L'objectif de l'OM est d'être en haut. Si c'est possible en champions League, c'est toujours un objectif. »

Gagner la Ligue des champions, une ambition, un rêve ? « Un propriétaire doit toujours être ambitieux. Nous sommes réalistes. On connaît la situation économique, pas seulement du club. Mais si nous sommes réalistes, il faut avoir du temps. On doit construire un projet. Pour avoir ce type d'ambition, c'est nécessaire de donner des bases solides au projet, il faut récupérer notre identité, avec des joueurs adaptés au projet du coach, et si on a ça, on va avoir des satisfactions. L'unique façon d'améliorer, c'est le travail, l'exigence et se qualifier pour les compétitions européennes. »

Sur Sampaoli, nouveau coach olympien : « Nous sommes dans un moment stratégique intéressant, il a du temps pour analyser l'équipe. Ce n'est pas moi qui donne l'identité du club, c'est l'histoire qui lui a donné. On peut voir le vrai Olympique de Marseille, avec des joueurs adaptés. On verra le vrai Olympique de Marseille de Sampaoli la prochaine saison. »

L'article continue ci-dessous

Payet et Mandanda vont-ils quitter l'OM ? « Il faut avoir du respect pour Steve Mandanda, il rentre dans le projet. C'est la même situation pour Dimitri Payet. Maintenant, il y a un nouveau projet de jeu. On a parlé d'unité, d'aller dans la même direction. On ne peut pas commencer à désunir. Maintenant c'est le moment d'unir pour aller tous dans la même direction. »

Et Milik, va-t-il rester ? « On a le contrôle du joueur pour décider ce qu'on va faire dans le futur. En France, on n'a pas le droit de parler des clauses et pour moi c'est un manque de respect pour beaucoup de gens. Notre envie c'est de travailler ensemble mais vous savez, je suis attentif aux situations du marché, y compris dans cette période de turbulences. Arek est heureux ici et il a la possibilité de pouvoir retourner en sélection nationale. Notre intention est de garder Milik dans le futur de ce club. L'OM a le contrôle total sur la situation du joueur. »