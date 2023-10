OM : Pablo Longoria lorgne un renfort brésilien

Pablo Longoria son petit plan pour renforcer le secteur offensif marseillais lors du prochain mercato hivernal.

Avec plusieurs départs importants prévus lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations (CAN), l'Olympique de Marseille se prépare à un mercato hivernal actif. Parmi les mouvements possibles, le retour de Luis Henrique, qui a été prêté au club brésilien de Botafogo pendant un an et demi, est au centre des discussions.

Henrique de retour à l’OM ?

Entre Ismaila Sarr, Ilimane Ndiaye et Amine Harit, Marseille doit faire face à plusieurs absences dans son secteur offensif lors de la prochaine CAN en Côte d’Ivoire. Pour pallier à cela, le club phocéen analyse la situation de Luis Henrique.

Le président de l'OM, Pablo Longoria, a révélé que l'avenir de Henrique à Marseille dépendrait du temps de jeu qu'il accumulerait avec son équipe brésilienne.

L'article continue ci-dessous

L'option d'achat qui permettrait à Luis Henrique de revenir à l'OM est conditionnée par le temps de jeu qu'il accumule à Botafogo. Plus précisément, Henrique doit avoir participé à plus de la moitié du temps de jeu de son équipe. À l'heure actuelle, l'ailier gauche brésilien se trouve en dessous de cette barre des 50 %. Selon FootMercato à douze journées de la fin du championnat, Luis Henrique avait accumulé 2211 minutes de jeu sur un total possible de 5310, ce qui représente 41,6 % de son temps de jeu.

Henrique en forme

Cependant, le brésilien semble progressivement gagner en temps de jeu et commence même à inscrire quelques buts avec Botafogo. Malgré cela, son avenir au Brésil reste incertain. Le retour de Luis Henrique à l'OM en janvier dépendra in fine de son temps de jeu, comme l'a expliqué Pablo Longoria en conférence de presse. « Les mouvements potentiels dans cette équipe, c'est le retour de Pape Gueye après sa suspension. L'autre arrivée potentielle, c'est le retour de Luis Henrique lors du mercato d'hiver. Il fait de belles choses au Brésil. Cela dépendra de son nombre de matches, de son temps de jeu avec Botafogo, cela ne dépend pas de l'OM. L'option d'achat est obligatoire selon le nombre de minutes jouées d'ici décembre. Ce sont les deux seuls mouvements imaginables dans cet effectif. » a déclaré le patron de l'OM en septembre dernier.

Le retour éventuel de Luis Henrique serait une excellente nouvelle pour l'OM, car le jeune joueur brésilien a montré beaucoup de potentiel lors de son passage précédent au club. Sa vitesse, sa technique et sa capacité à marquer des buts font de lui un atout précieux pour l'équipe marseillaise. Si Henrique parvient à atteindre la barre des 50 % de temps de jeu nécessaire, il serait de retour à Marseille en janvier pour renforcer l'effectif de l'OM.