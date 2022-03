OM : Pablo Longoria dévoile ses objectifs pour le mercato d'été

Promu président de l'Olympique de Marseille il y a tout juste un an, Pablo Longoria n'en reste pas moins le patron du sportif chez le club phocéen. C'est lui qui a construit l'effectif de Jorge Sampaoli et qui se chargera de construire celui de la saison prochaine. Alors forcément, même si la fin de saison et la qualification ou non en Ligue des champions de l'OM conditionnera le mercato, Pablo Longoria réfléchit déjà aux besoins de son équipe. Dans une interview accordée à La Provence, le président de l'OM a définit les priorités pour cet été.

"Le marché dépendra des ventes"

"Mes objectifs pour cet été ? Ça dépend beaucoup de la prolongation de Kamara. On aura un manque numérique au poste de milieu défensif. Le marché dépendra aussi des possibilités de ventes qui s'offrent à nous. Dans les postes offensifs, on devra prendre une décision au sujet d'Amine Harit. Il est en prêt, à nous de savoir si on continue avec lui ou si on se positionne sur un autre joueur", a indiqué le président de l'Olympique de Marseille qui n'a pas encore baissé les bras concernant Boubacar Kamara.

"J'assume mes responsabilités, ça fait un an et demi que je suis ici. Perdre un joueur en fin de contrat, surtout l'un de tes meilleurs et l'une des meilleures valeurs de l'effectif est toujours un échec. Je crois dans les anciennes valeurs du football, à l'attachement. Ces dernières semaines, on travaillait encore pour trouver une solution. Je suis confiant. Dans la vie, je suis optimiste. Jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que j'aie un non définitif, j'y croirai. Je ne renonce jamais", a ajouté Pablo Longoria.

"Personne ne peut garantir à Milik qu'il sera titulaire"

Outre le cas Boucakar Kamara, Pablo Longoria va devoir également statuer sur le cas des nombreux joueurs prêtés à l'Olympique de Marseille cette saison. Si le sort de Mattéo Guendouzi ainsi que celui de Cenzig Ünder sont déjà enterrinés puisque le club phocéen va lever leur option d'achat, ce n'est pas le cas pour William Saliba. Prêté par Arsenal, le défenseur français n'a pas d'option d'achat dans son contrat et va selon toute vraisemblance retourner chez les Gunners, à moins que Pablo Longoria ne réussisse un coup de maître.

"Saliba ? C'est une question à trois. Pour le club propriétaire du joueur, Arsenal, le joueur et l'OM. Il faut voir nos possibilités. Il est très bien ici, on est très satisfaits de ses performances. William est l'un des meilleurs jeunes défenseurs que j'ai vus dans ma carrière. Après, tout dépend des trois parties. C'est une vraie question de valeur, de marché. Mais on a des relations extraordinaires avec Arsenal", a indiqué le président de l'OM.

Enfin, Pablo Longoria a clos le dossier Arkadiusz Milik qui n'en est pas un selon lui, malgré les rumeurs autour de l'attaquant polonais : "Arkadiusz Milik a un contrat, il sait son statut et le respect que le club a pour lui. Les situations changent. Un remplaçant devient titulaire la semaine suivante. C'est la vie du sportif. Personne ne peut lui garantir une position de titulaire".