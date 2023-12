OM, Pablo Longoria craint le Shakhtar

Le président de l’OM, Pablo Longoria, a réagi au tirage du Shakhtar Donetsk en Ligue Europa par le club phocéen.

Deuxième de son groupe en Ligue Europa, l’Olympique de Marseille, devra passer par les barrages pour retrouver les 8es de finale de la compétition. Lundi, à l’instar du PSG en Ligues des Champions et d’autres clubs français en C3, l’OM a été fixé sur son adversaire en 16es de finale de la Ligue Europa. Le club phocéen sera aux prises avec le Shakhtar Donetsk, un club craint dans les rangs de Marseille et surtout par le président, Pablo Longoria.

Getty

Pablo Longoria se méfie du Shakhtar

Reversé de la Ligue des Champions après avoir fini 3e derrière le Barça et le FC Porto, le Shakhtar Donetsk sera l’adversaire de l’OM en 16es de finale de la Ligue Europa. Ayant suivi la cérémonie lundi, le président marseillais n’a pas tardé à donner ses impressions sur le tirage de son équipe. Pour Pablo Longoria, qui se projette déjà sur le match, il faudra vraiment se méfier du club ukrainien.

L'article continue ci-dessous

« Nous tombons sur une très bonne équipe du Shakhtar, habituée aux joutes européennes, championne d’Ukraine en titre et qui a réalisé un parcours solide en Champions League. C’est une belle affiche, compliquée, mais nous avons aussi réalisé une bonne première phase dans un groupe relevé. À nous d’être sérieux et appliqués lors de ces deux prochains mois pour arriver dans une bonne dynamique à cette échéance », a déclaré le dirigeant espagnol pour le compte du site officiel du club.

Jean-Pierre Papin optimiste pour l’OM

Avant Pablo Longoria, l’ancien joueur et ambassadeur de l’Olympique de Marseille, avait également réagi au tirage. Pour Jean-Pierre Papin, l’OM est certes, tombé sur un gros calibre, mais l’équipe peut créer quelque chose de « magique » face aux Ukrainiens. « C’est un tirage compliqué, on va jouer le champion d’Ukraine qui a une expérience européenne incroyable. C’est une équipe qui a terminé troisième de son groupe en battant le Barça. C’est bien pour nous de prendre une équipe qui est solide parce que dans notre groupe ce n’était pas facile. On a terminé deuxième dans un groupe qu’on nous prédisait difficile. On a pris le Shakhtar, on aurait pu prendre d’autres grosses équipes. C’est toujours un match piège. On les connaît, on reçoit au Vélodrome, on sait ce que peut nous apporter notre public, ça peut être magique », a confié JPP au micro de Canal+.