Ligue Europa : Jean-Pierre Papin prévient l’OM contre le Shakhtar Donetsk

A l’instar d’autres clubs français, l’OM a connu son adversaire en Ligue Europa, ce lundi après le tirage au sort.

Cet après-midi du lundi 18 décembre 2023, l’Olympique de Marseille a été fixé sur son adversaire à affronter en Ligue Europa. Il s’agit des Ukrainiens de Shakhtar Donetsk. Une équipe de qui Jean-Pierre Papin se méfie énormément, invitant l’OM à plus de sérieux.

Papin se méfie du Shakhtar Donetsk

L’Olympique de Marseille a raté sa chance de finir tête de poule dans le groupe B de Ligue Europa. Mais les Phocéens ont loupé cette chance lors de la dernière journée de la phase de groupes en perdant le match contre Brighton en Angleterre. Alors, en 16es de finale de Ligue Europa, les hommes de Gennaro Gattuso ont été tirés au sort avec le Shakhtar Donetsk, qui a été éliminé de Ligue des champions après avoir terminé à la troisième place du groupe H derrière le Barça et Porto.

Interrogé au micro de Canal + après le tirage au sort effectué ce lundi au siège de l’UEFA à Nyon, en Suisse, l’ancien de l’Olympique de Marseille prévient les siens contre les Ukrainiens. Car la seule double confrontation entre les deux équipes en 2008-2009 avait tourné à l’avantage des Ukrainiens, qui s’étaient imposés 2-0 et 1-2.

« C’est un tirage compliqué, on va jouer le champion d’Ukraine qui a une expérience européenne incroyable. C’est une équipe qui a terminé troisième de son groupe en battant le Barça. C’est bien pour nous de prendre une équipe qui est solide parce que dans notre groupe ce n’était pas facile. On a terminé deuxième dans un groupe qu’on nous prédisait difficile. On a pris le Shakhtar, on aurait pu prendre d’autres grosses équipes. C’est toujours un match piège. On les connaît, on reçoit au Vélodrome, on sait ce que peut nous apporter notre public, ça peut être magique », a déclaré Jean-Pierre Papin.

Le message est passé. L’Olympique de Marseille devra s’armer pour tenter de valider son billet pour les huitièmes de finale de Ligue Europa. Le match aller a lieu le 15 février 2024 en Ukraine. Quant au retour, il se joue le 22 du même mois, et ce, au Stade Orange Vélodrome.