OM : Nwaneri, premier scandale

L'international anglais des moins de 21 ans s'adapte encore à la vie en Ligue 1 et a eu la chance d'échapper à une suspension précoce après un tacle appuyé lors d'un match de coupe nationale.

Nwaneri a quitté Arsenal en quête de temps de jeu.

Nwaneri a rejoint le Stade Vélodrome après avoir constaté la difficulté de s'imposer dans le nord de Londres. Dans son club formateur, il fait face à une forte concurrence, notamment de la part de Bukayo Saka, Noni Madueke, Leandro Trossard, Gabriel Martinelli, Martin Odegaard et Eberechi Eze.

Les blessures ont frappé l'Emirates Stadium, Mikel Merino étant parmi les derniers à s'être blessé au mauvais moment. Il a été suggéré que Nwaneri aurait pu bénéficier de plus de temps de jeu si le mercato hivernal s'était déroulé jusqu'à son terme avec son club formateur.

L'entraîneur d'un club rival estime que Nwaneri aurait dû être expulsé.

Le milieu de terrain de 18 ans ne regrette rien, Arsenal ayant choisi de ne pas inclure de clause de rappel dans son contrat de prêt à Marseille. Nwaneri a connu un début prometteur en marquant contre Lens.

Titulaire face au Paris FC, il n'a pas convaincu et a été remplacé lors d'un match qui s'est soldé par un nul 2-2. Sa dernière apparition remonte à la Coupe de France contre Rennes.

Le jeune joueur a écopé d'un carton jaune pour un tacle appuyé sur Glen Kamara, avant d'être remplacé à la mi-temps. L'entraîneur de Marseille, Roberto De Zerbi, ne voulait prendre aucun risque et craignait un deuxième avertissement pour Nwaneri.

L'entraîneur de Rennes, Habib Beye, qui a dû remplacer Kamara, l'ancien pensionnaire du centre de formation d'Arsenal, qui avait besoin de soins, estime que Nwaneri aurait dû être expulsé. La VAR n'est pas utilisée en Coupe de France.

Après les discussions d'après-match avec les officiels, Beye a déclaré : « Le match a été faussé par notre erreur en début de rencontre et par celle du trio arbitral qui a eu l'honnêteté de la reconnaître [concernant Nwaneri].»

Arsenal aura suivi de près la dernière prestation de Nwaneri, afin d'évaluer ses performances en France. Mikel Arteta espère qu'un prêt sera bénéfique pour toutes les parties. Il a expliqué les raisons de ce transfert : « Nous avons pris cette décision.

Ce que je souhaite pour Ethan, c'est qu'il marque un but tous les trois jours, qu'il joue beaucoup, qu'il acquière l'expérience nécessaire et qu'il continue à progresser mentalement, physiquement et techniquement et tactiquement, aspects indispensables à ce niveau. »

« C’est la raison pour laquelle nous l’avons fait : nous pensions que c’était le contexte et l’entraîneur idéaux pour lui permettre d’atteindre son objectif, et nous espérons que cela se concrétisera. »

Nwaneri a reconnu avoir besoin de temps pour s’adapter pleinement après son arrivée à Marseille. Il a déclaré aux journalistes : « Je n’étais pas à 100 % à mon arrivée, mais je me sens mieux maintenant. Nous travaillons avec le staff pour y parvenir, mais je suis confiant.

« Marseille est un grand club. L’entraîneur, les supporters, tout est extraordinaire. Je n’ai pas hésité une seconde. C’est une expérience formidable. »