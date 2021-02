OM - Nasser Larguet : "C'est un point de gagné"

Au vu de la situation délicate que traverse le club, l'entraîneur de l'OM s'est dit satisfait de repartir de la Beaujoire avec le point du match nul.

L'Olympique de Marseille et le FC Nantes restaient sur un succès, après plusieurs semaines de crise. Mais par rapport à la situation difficile de chacun, un succès isolé n'avait rien de suffisant. Il convenait donc de confirmer ce samedi sur la pelouse de la Beaujoire, lors d'un affrontement entre deux historiques de la Ligue 1.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les progrès récemment affichés ont peiné à être visibles. En manque d'inspiration et de confiance, les deux formations se sont logiquement séparées sur un triste match nul qui ne fait les affaires de personne. Au sortir de ce match, Nasser Larguet a tenu un mesuré.

"On n'a pas eu vraiment d'occasions franches"

"C'est un point de gagné vu la situation dans laquelle on est. On a fait une première période correcte, un bon début de seconde période. Malheureusement, on n'a pas forcément pesé sur l'adversaire dont on connaissait les qualités de bloc très compact. On n'a pas trouvé beaucoup de solutions si ce n'est de temps en temps avec Dimitri (Payet) quand il était bien placé dans les intervalles", a ainsi analysé le technicien intérimaire, dans des propos accordés à La Provence ce samedi soir.



"On n'a pas eu vraiment d'occasions franches. J'ai la satisfaction d'avoir pris un point", a ensuite regretté le coach olympien. Comptant un match de plus que ses concurrents, l'OM pointe provisoirement à la sixième place du championnat de France et est à égalité de points avec le Stade Rennais, cinquième de Ligue 1.