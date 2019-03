OM, Morgan Sanson : "Je suis tombé amoureux de ce club"

Le milieu de terrain de l'OM se sent bien chez les Phocéens et n'est pas pressé de quitter le club. Il est revenu sur la réunion avec les supporters.

Arrivé à l'Olympique de Marseille en janvier 2017 après avoir explosé sous les couleurs de Montpellier, Morgan Sanson s'est vite imposé chez les Phocéens. Le milieu de terrain français a tout connu ou presque avec l'OM et continue de bénéficier de la confiance de Rudi Garcia. Face à Nice, il pourrait disputer son 100ème match en Ligue 1 sous les couleurs de l'OM. Dans une interview accordée à RMC Sport, Morgan Sanson a manifesté son envie de rester longtemps chez les Phocéens.

"Si on m’avait dit ça il y a quelques années, je n’y aurais pas cru. Déjà, faire cent matchs dans un club de Ligue 1 ou de Ligue 2, il y a cinq ou dix ans j’aurais signé tout de suite.. Dans un club comme l’OM, avec cette ferveur, cette passion, cette pression, c’est une très grande fierté. Mais je ne m’arrête pas à 100 matchs, j’espère qu’il y en aura 200, 300… Je suis ouvert à tout (rires)", a indiqué le milieu de terrain de l'OM.

"Une aventure incroyable"

"Cette série de matchs négatifs en terme de points et surtout de prestations a été très compliquée. Les supporters qui grognent, ça a été compliqué. Même si je n’ai pas été perturbé plus que ça. On a montré qu’on en avait dans le caleçon. J’ai pris en maturité ici. Tous les moments durs m’ont permis de grandir. J’ai fait front, ce qui me permet de progresser tous les jours. Evoluer dans un club comme Marseille, je suis chanceux. On devient amoureux de ce club. Personnellement, c’est mon cas. C’est vraiment une aventure incroyable", a ajouté Morgan Sanson.

Le Français espère continuer la série de victoires et rêve de Ligue des champions : "J’espère qu’elle va durer le plus longtemps possible. L’apothéose, ça serait la Ligue des champions. Je me sens Marseillais, je suis toujours fier de porter ce maillot. Quand je l’ai sur les épaules, je donne le maximum pour que chaque match soit une victoire. Le quart de finale contre Leipzig ? Ça restera à jamais gravé en moi. C’était la plus belle ambiance que j’ai vécue. Tout le monde était en fusion, on ne peut pas l’oublier".

Morgan Sanson est revenu sur l'épisode de la réunion avec les supporters lors de la crise traversée par l'OM : "Je pense que la réunion avec les supporters a changé quelque chose. Après cette réunion, ils se sont remis derrière nous, ils ont de nouveau chanté pour nous. De sentir tout ce public derrière nous, ça nous donne des ailes et ça nous transcende. Forcément, quand on a du monde comme ça derrière, on a envie de leur rendre la confiance qu’ils nous donnent. Et être plus performants. Les leaders ont pris la parole, au nom du groupe. C’est assez spécial. Les supporters montrent leur mécontentement, ils avaient raison. Ça a été constructif, dans le sens où on a su prendre conscience de la situation. On s’est tous dit qu’il fallait faire plus. On était encore plus motivé car on sentait qu’ils étaient encore derrière. Ça a été un déclic".